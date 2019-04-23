Парашютист на скорости врезался в дом и чудом уцелел

В Бразилии парашютист на скорости врезался в стену дома и остался в живых. На видео с инцидентом обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчина готовится к посадке в плотно заселенном районе. Он медленно идет на снижение, когда его парашют подхватывают мощные потоки ветра. В результате парашютист теряет управление, пролетает мимо двухэтажного строения и врезается в стену противоположного дома.

На последних секундах ролика спортсмен-экстремал падает спиной на землю и начинает восхвалять бога на португальском языке. Его текущее состояние не уточняется.