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Парашютист на скорости врезался в дом и чудом уцелел 

Lenta.ru 23 апреля 2019
Фото: Lenta.ru
В Бразилии парашютист на скорости врезался в стену дома и остался в живых. На видео с инцидентом обратило внимание издание Daily Mail.
На кадрах видно, как мужчина готовится к посадке в плотно заселенном районе. Он медленно идет на снижение, когда его парашют подхватывают мощные потоки ветра. В результате парашютист теряет управление, пролетает мимо двухэтажного строения и врезается в стену противоположного дома.
На последних секундах ролика спортсмен-экстремал падает спиной на землю и начинает восхвалять бога на португальском языке. Его текущее состояние не уточняется.
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