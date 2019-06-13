В Сочи сфотографировали мужчину, похожего на умершего в СИЗО Сергея Цапка

Прокурору Сочи Игорю Грязнову поступило письмо от жителей Краснодарского края с просьбой проверить фотографии с места ДТП, произошедшего накануне в городе.

На снимках запечатлён человек, который, как они считают, похож на скончавшегося в следственном изоляторе в 2014 году главаря кущёвской организованной преступной группировки Сергея Цапка.

Как пишет «Комсомольская правда», Грязнова просят проверить версию, не мог ли преступник инсценировать свою смерть и выйти на свободу.

Уважаемый Игорь Михайлович, если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр, — следует из текста обращения жителей Краснодарского края.

Цапок возглавлял ОПГ с конца 1990-х по 2010 год. Участники банды убили 12 человек, в том числе четырёх детей. Суд приговорил его к пожизненному заключению, однако он скончался от обширного инфаркта в СИЗО, пока ожидал рассмотрения апелляции в Верховном суде.