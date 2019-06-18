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Bosch займётся предсказанием неисправностей 

Популярная механика 11 часов назад
Фото: Популярная механика
Оптимизированное техобслуживание с предиктивной диагностикой уменьшает общие затраты на эксплуатацию автомобиля и увеличивает его эксплуатационную готовность. Bosch рассчитывает, что с предиктивной диагностикой водители автомобиля или диспетчеры будут в курсе текущего и будущего состояния их транспортных средств, а также любых запланированных ремонтных работ. Эта технология теоретически позволит не только выявить неисправность, но и определить наиболее подходящий момент для её устранения, чтобы совместить работу с ТО.
Это уменьшит количество посещений, связанных с техобслуживанием, до необходимого минимума. Система предиктивной диагностики опирается на показания датчиков, которые непрерывно контролируют состояние компонентов и систем и передают информацию в блок управления. Функция предварительного отбора информации ограничивает трафик данных через CAN-шину и на сервер до минимума. Коммуникационный модуль анализирует, объединяет и шифрует полученные данные, передавая их на центральный сервер — в том числе геолокацию.
Программное обеспечение на сервере выполняет точный анализ и оценку технического состояния транспортного средства. Для этой цели включены дополнительные критерии, такие как данные о парке, опыт обслуживания техники, уже известные и возможные неисправности. Программное обеспечение вычисляет вероятный оставшийся ресурс компонента и передает эту информацию. Для каждой системы производитель может использовать индивидуальные настройки и определять, как и в каком виде информация будет представлена водителю.
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