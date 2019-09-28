Режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появилось видео, как режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как медработники и полицейские кладут пациента на носилки, а затем в машину скорой помощи.

Ранее СМИ сообщили, что к Хейфецу домой вызвали скорую помощь. Приехавшая на вызов фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, но тот ударил ее ножом в ногу.

Пострадавшую госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает.

На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов . Причины происшествия уточняются.

Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых «Вишневый сад», «Король Лир», «Пигмалион» и другие.