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Режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера 

РИА Новости + ещё 8 28 сентября 2019
Режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появилось видео, как режиссера Леонида Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как медработники и полицейские кладут пациента на носилки, а затем в машину скорой помощи.
Ранее СМИ сообщили, что к Хейфецу домой вызвали скорую помощь. Приехавшая на вызов фельдшер попыталась измерить Хейфецу давление, но тот ударил ее ножом в ногу.
Пострадавшую госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает.
На место инцидента выехали сотрудники правоохранительных органов. Причины происшествия уточняются.
Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых «Вишневый сад», «Король Лир», «Пигмалион» и другие.
Учениками Хейфеца являются известные актеры, такие как Артур Смольянинов, Александр Петров, Павел Деревянко.
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Другое , Павел Деревянко , Александр Петров , Артур Смольянинов , Леонид Хейфец , МВД , РЕН ТВ , РИА Новости
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