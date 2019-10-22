Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю

В Орловском районе Ростовской области произошла перестрелка, жертвами которой стали пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Ростовской области.

«По предварительным данным в ходе конфликта его участники применили огнестрельное охотничье оружие. В результате от полученных огнестрельных ранений скончались пять человек, ещё двое были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Перестрелка произошла на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка Орловского района. По данным телеграм-канала 112, она стала продолжением длительного конфликта между двумя чеченскими семьями фермеров Бациевых и Дакишвили.

По предварительным данным, стрельба велась из охотничьих ружей. Погибли трое Бациевых и один Дакишвили, личность пятого погибшего устанавливается.