Четвертый человек за неделю погребен заживо на Урале

В Южноуральске при обвале грунта на территории арматурно-изоляторного завода погиб рабочий. 45-летнего монтажника засыпало 23 октября в момент, когда он менял канализацию. Спасти его не удалось, сообщает 31 tv.ru.

На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося

Стоит отметить, что это четвертый за неделю человек, который оказался погребен заживо на Урале, передает «Уралинформбюро». Первый погиб 18 октября в поселке Белоярский Свердловской области — 39-летнего слесаря ремонтника придавило обвалившимся грунтом во время ремонта канализационных сетей. 19 октября в Екатеринбурге на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья погибли еще двое рабочих. Мужчин также завалило осевшим грунтом во время проведения земляных работ. Оба ЧП привели к возбуждению уголовных дел.