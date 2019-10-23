Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четвертый человек за неделю погребен заживо на Урале 

Уралинформбюро 13 часов назад
Четвертый человек за неделю погребен заживо на Урале
Фото: Уралинформбюро
В Южноуральске при обвале грунта на территории арматурно-изоляторного завода погиб рабочий. 45-летнего монтажника засыпало 23 октября в момент, когда он менял канализацию. Спасти его не удалось, сообщает 31 tv.ru.
На данный момент сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося
Стоит отметить, что это четвертый за неделю человек, который оказался погребен заживо на Урале, передает «Уралинформбюро». Первый погиб 18 октября в поселке Белоярский Свердловской области — 39-летнего слесаря ремонтника придавило обвалившимся грунтом во время ремонта канализационных сетей. 19 октября в Екатеринбурге на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья погибли еще двое рабочих. Мужчин также завалило осевшим грунтом во время проведения земляных работ. Оба ЧП привели к возбуждению уголовных дел.
Из-за повышения утильсбора вырастут цены на автомобили
Уралинформбюро: последние новости
Ростовские фермеры перестреляли друг друга из участка для выпаса скота Ростовские фермеры перестреляли друг друга из участка для выпаса скота Тормоза на дороге: деньги есть, не хватает профессионалов Тормоза на дороге: деньги есть, не хватает профессионалов Свердловская область погорела на солярке Свердловская область погорела на солярке
Другое , СКР , Уралинформбюро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему иномарки уходят из России
Почему иномарки уходят из России2
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
Танк проехался по городу и врезался в легковушку23
Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение
Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение2
Honda ускорила темпы электрификации в Европе
Honda ускорила темпы электрификации в Европе
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»
Крым: в чем причина постоянных аварий на трассе «Таврида»3
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
00:19
Танк проехался по городу и врезался в легковушку
ДТП
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
04:28
Назван новый метод борьбы с недоливом на АЗС
Бортжурнал Другое
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
01:03
Смертельная перестрелка: фермеры убивают за землю
Другое ДТП
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
05:20
Автобус с пассажирами загорелся в Кемерове
ДТП
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
01:00
Курьезная авария в Подмосковье попала на видео
ДТП
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
00:15
Каршенинговый автомобиль перевернулся в Москве
ДТП
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
00:19
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение