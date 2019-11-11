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Болельщики «Марселя» разбили автобус футболистов «Лиона» 

Газета.Ru + ещё 1 14 часов назад
Болельщики «Марселя» разбили автобус футболистов «Лиона»
Фото: Газета.Ru
Перед матчем 13-го тура чемпионата Франции болельщики «Марселя» разбили автобус футболистов «Лиона». Об этом сообщает Get French Football News.
По информации источника, транспортное средство гостей стадиона «Велодром» лишилось двух окон.
"Мы снова умудрились попасть в западню. Если такое будет продолжаться и дальше, мы не будем играть", — сказал президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.
На футбольном поле «Марсель» оказался сильнее — 2:1.
Ранее сообщалось, что в матче 11-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» — «Айнтрахт» состоялась массовая драка.
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