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Кадыров и Дитрих открыли мост на границе Чечни и Дагестана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 15 часов назад
Кадыров открыл мост на границе Чечни и Дагестана
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр транспорта Евгений Дитрих открыли в Гудермесском районе республики почти 14-километровый участок федеральной трассы «Кавказ» и мост, соединяющий Чечню с Дагестаном.
В среду Дитрих прибыл в Грозный с рабочим визитом. Он проведет совещание по итогам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чечне и обсудит с руководством республики развитие сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, передает РИА «Новости».
Кадыров, выступая на церемонии открытия, отметил, что новая дорога имеет большое значение для всего Северного Кавказа. «Реконструкция этой дороги и строительство обходной трассы вокруг Гудермеса является частью предвыборной программы президента. Выступая в Кисловодске, (президент) Владимир Владимирович (Путин) обещал решить этот вопрос, и мы видим, как всегда, президент свое слово сдержал», — подчеркнул Кадыров.
По его словам, обходная дорога в Гудермесе успешно строится и будет сдана в установленные сроки. Он напомнил, что на этом участке ежедневно гибли люди, ее называли «дорогой смерти».
Дитрих в свою очередь отметил, что новый участок федеральной дороги построен с опережением графика, «за два года вместо трех».
«Это современная магистраль, которая отвечает всем требованиям безопасности, три развязки, пять пешеходных переходов. Уверен, на этом участке кратно снизится аварийность», — добавил министр.
Он подчеркнул, что глава Чечни подходит к строительству дорог «очень внимательно и последовательно», и выразил уверенность, что это не последний участок новой дороги, открываемой в республике.
Реконструированный участок федеральной дороги расположен на трассе Р-217 «Кавказ», пролегающей до границы с Азербайджаном. Протяженность участка — 13,9 километра. Это скоростная дорога, на которой в связи с возросшей интенсивностью движения увеличили количество полос до четырех с разведением встречных потоков. Одновременно произведены реконструкция и строительство второстепенных дорог для улучшения транспортной доступности населенных пунктов, уточнили в пресс-службе главы и правительства Чечни.
Мост через реку Аксай находится на 718-м километре федеральной трассы, с протяженностью более 227 метров, ширина проезжей части — 22 метра. Строительство моста велось почти полтора года — с мая 2018 года.
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Теги:
Другое , Евгений Дитрих , Рамзан Кадыров , РИА Новости
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