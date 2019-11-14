Самый необычный способ защиты от автоугонщиков

YouTube-канал «Гараж 54» умудрился одновременно поделиться интересным лайфхаком и создать массу проблем для автовладельцев.

Некоторые владельцы обнаруживают замки на своих колесах и записки под лобовым стеклом следующего содержания: «Перечислите мне деньги, и я расскажу вам, где находится ключ». Тем не менее, даже с таким грузом на колесе можно двигаться, пусть и с риском повредить колесо болтающейся железкой. В «Гараже 54» попробовали использовать замки в качестве противоугонной системы и у них получилось. Народный способ наверняка вгонит в ступор продвинутого, общающегося на «ты» с электрооборудованием, угонщика. Впрочем, есть опасения, что его возьмут на вооружение и злоумышленники.

Видео: Гараж 54