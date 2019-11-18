Протест в Иране — бензин стал последней каплей

Москва, 18 ноября — «Вести. Экономика» Иран оказался внутри идеального шторма, ухудшение социально-экономической ситуации, в том числе и из-за санкций, стало причиной роста недовольства среди населения.

Необходимость сокращать субсидий на бензин спровоцировало рост цен на топливо минимум на 50% и это было последней каплей, люди стали выходить на улицу с открытым протестом.

Согласно новым правилам, каждому автомобилисту разрешается покупать 60 литров бензина в месяц по 15 тыс. риалов ($0,13) за литр. Каждый дополнительный литр будет стоить 30 тыс. риалов ($0,90). Старые правила предусматривали покупку до 250 литров по льготной цене в 10 тыс. риалов за литр ($0,30). И, несмотря на то, что Тегеран обещает сэкономленые средства направить на помощь малоимущим семьям, люди в это не верят.

Очевидно, то на такие действия власти были вынуждены пойти на фоне падающих доходов бюджета, которые резко сократились после решения США от 2 мая отменить временные разрешения на импорт нефти и газового конденсата из Ирана для ряда стран (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Греция, Италия). В результате объём нефтеэкспорта Ирана в настоящее время колеблется на уровне 500 тыс. баррелей в сутки, а в 2017 году этот показатель составлял около 2,5 млн баррелей.

Тегеран надеялся на то, что европейские и азиатские страны проигнорируют санкции США, эти надежды не оправдались, поскольку бизнесмены решили не рисковать штрафами США, независимо от того, что нужно их правительствам. Бизнес должен помнить о своих акционерах и практических результатах. Это не удивительно: такие же дебаты были на фоне распоряжений президента Билла Клинтона 1994 и 1995 годов и принятия в следующем году Закона о санкциях против Ирана и Ливии. Единственная разница между ситуациями тогда и сейчас состоит в том, что иранская валюта находится в свободном падении.

Однако эта проблема не только экономическая. В обществе серьезный запрос на обновление элит, однако «старая гвардия» Ирана не готовы отдавать бразды правления в новые руки. В системе нет ни явного преемника, ни уверенности в том, что переход будет гладким. Это патовая ситуация или даже почва для военного переворота, в результате которого священнослужители подчинились бы генералам.

Тегеран долго настаивал на том, что экономические ограничения США сильнее всего ударяют по обычным гражданам, и в этом они оказались правы. Однако, нельзя забывать, что свое недовольство обычные граждане решили выместить на руководстве Ирана, а не на сидящих в Вашингтоне политиков. Последняя волна санкций была введена администрацией Трампа, после того как Вашингтон в мае 2018 г. в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки.

В своем выступлении 21 августа Хаменеи привел в пример «некоторые страны, которые показали впечатляющий рост без единой капли нефти». По его словам, главной проблемой зависимой от нефти экономики является система ценообразования, которой манипулируют крупнейшие мировые потребители, которые «могут оказывать давление на страны-производители исходя из собственных интересов, а также политических целей».

Экономические вопросы, а также тема «экономики сопротивления» в последнее время стали доминировать в публичных выступлениях Хаменеи.

Верховный лидер Ирана поставил перед администрацией Рухани конкретную задачу по стимулированию отечественных промышленных предприятий, которые Хаменеи называет «солдатами» в «экономической войне». В Иране американские санкции часто называют «экономическим терроризмом» против иранской нации. Но протесты показали, что власти Ирана просто не успевают реализовывать реформы, в условиях быстро беднеющего населения.