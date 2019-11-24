С Uber меньше аварий, но больше алкоголя

Приложение Uber появилось десять лет назад, и теперь оно используется почти в 800 городах по всему миру. Однако это стремительное развитие имело неожиданные последствия.

Как обнаружили три экономиста — Джейкоб Бургдорф и Конор Леннон из Университета Луисвилля и Кейт Тельцер из Университета штата Джорджия, — в городах, где появляется Uber, увеличивается количество потребляемого спиртного. Среди клиентов Uber рост составляет больше 3%. Кроме того, почти на 5% увеличилась средняя разовая доза алкоголя.

То, что появление большого числа доступного такси меняет образ поведения и манеру потребления спиртного, констатирует и координатор движения «синих ведерок» Петр Шкуматов

Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок» «Я мог бы сам подтвердить результаты этого исследования, потому что сейчас мы проводим эксперимент. Я управляю такси экономкласса, то есть вожу пассажиров, и у меня уже скоро будет больше ста поездок. Так вот, по моей статистике, примерно каждый второй пассажир — это человек с запахом алкоголя. При этом я догадываюсь, что часть пассажиров без запаха алкоголя, точнее без сильного запаха алкоголя, тоже могут быть немного подшофе. Это не зависит от дня недели, от времени суток — утром тоже довольно много людей едет в относительно нетрезвом состоянии, немного выпивших. Возможно, это вчерашние последствия, возможно, это утреннее возлияние. С другой стороны, резко улучшилась ситуация с так называемыми мертвецки пьяными пассажирами. Если раньше таких было много, то сейчас я не встретил ни одного. Сами доходят до автомобиля, сами из него выходят, идут домой. Еще четыре года назад, когда мы делали аналогичный эксперимент, можно было констатировать, что мертвецки пьяных людей в такси довольно много, особенно по вечерам».

Положительным же эффектом от внедрения Uber стало уменьшение числа ДТП. В среднем снижение составило более 10%, а в Нью-Йорке оно составило от 25% до 30%.