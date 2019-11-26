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Водитель в пути: подборка забавных сообщений от таксистов 

SM News + ещё 1 2 часа назад
Водитель в пути: подборка забавных сообщений от таксистов
Фото: SM News
С развитием информационных технологий исчезла целая культура общения клиентов с диспетчерами такси. Теперь не нужно названивать им и диктовать адрес. У такого общения были свою плюсы и минусы. Но появление приложений по заказу такси облегчило нашу жизнь. Теперь заказывать стало не только проще, но и веселее.
Чего только стоит общение с водителями во время ожидания. Некоторые ситуации становятся похожими на анекдоты и благополучно загружаются в интернет. Представим вам, дорогие читатели, веселую подборку таких сообщений. Наслаждайтесь этим милым и забавным общением. Поверьте, вы не будете разочарованы. 1. Есть клиенты, которые еще обращают внимание на пол водителя. Только будьте аккуратнее. Женщины — мстительный народ.
2. Иногда пассажиры везут с собой что-то совсем неожиданное. Реакция водителя в данном случае — бесценна.
3. Встречаются и водители-киноманы, обладающие прекрасным чувством юмора.
4. Сложности объединяют всех. Надеемся, они нашли решение общей проблемы.
5. И у этого водителя чувство юмора на месте. Еще и клиент хороший попался.
6. Понимающие водители сейчас на вес золота. Надеемся, он не побежал помогать своему клиенту.
7. Трудности с пониманием бывают у всех.
8. Бесплатное время ожидания три минуты. Некоторые правда об этом забывают, но водители не из робких.
9. Своего счастья не скрывают даже водителе. Хотя безналичный расчет не все любят.
10. Хороший водитель и ответы у него интересные.
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