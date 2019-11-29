Самая красивая дальнобойщица

Австралийка Блейз Уильямс с 19 лет водит грузовики. Она любит свою работу и советует другим девушкам последовать ее примеру.

Раньше Блейз работал мойщицей грузовиков. Она получила права, чтобы перевозить их с места на место. Однако уже через год девушка устроилась на работу дальнобойщицей.

«На шоссе гораздо больше свободы, чем на офисной работе, и никто не нависает над твоим столом. В первый раз мне было реально страшно, но теперь мне нравится водить этих монстров», — рассказывает о своих чувствах Блейз.

В Австралии на 100 дальнобойщиков приходится три женщины. При этом в стране нехватка водителей грузового транспорта, так что Уильямс рекомендует другим девушкам последовать ее примеру. Блейз признается, что не сталкивалась с большими проблемами в карьере. Парни могут вести себя грубо, но работа дальнобойщиком очень интересная и хорошо оплачиваемая.

Также Уильямс — действующая чемпионка страны по верховой езде.