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Самая красивая дальнобойщица 

Рамблер 6 часов назад
Австралийка Блейз Уильямс с 19 лет водит грузовики. Она любит свою работу и советует другим девушкам последовать ее примеру.
Раньше Блейз работал мойщицей грузовиков. Она получила права, чтобы перевозить их с места на место. Однако уже через год девушка устроилась на работу дальнобойщицей.
«На шоссе гораздо больше свободы, чем на офисной работе, и никто не нависает над твоим столом. В первый раз мне было реально страшно, но теперь мне нравится водить этих монстров», — рассказывает о своих чувствах Блейз.
В Австралии на 100 дальнобойщиков приходится три женщины. При этом в стране нехватка водителей грузового транспорта, так что Уильямс рекомендует другим девушкам последовать ее примеру. Блейз признается, что не сталкивалась с большими проблемами в карьере. Парни могут вести себя грубо, но работа дальнобойщиком очень интересная и хорошо оплачиваемая.
Также Уильямс — действующая чемпионка страны по верховой езде.
Видео дня. Важные новости о ценах на автомобили
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Другое , Фото
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