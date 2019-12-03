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Нелепое ДТП и проблемы со здоровьем: что не так со списком погибших на Майдане 

ТК «Звезда» + ещё 2 7 часов назад
Нелепое ДТП и проблемы со здоровьем: что не так со списком погибших на Майдане
Фото: ТК «Звезда»
Обнародованный экс-министром юстиции Украины Еленой Лукаш список «Небесной сотни» вызвал оживленную дискуссию в медиасреде.
Журналисты и политологи в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» проанализировали недавнее заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и расследование своего коллеги Анатолия Шария, связанные со списком «Небесной сотни» — погибших во время событий на Майдане на Украине в 2014 году.
Медиаблогер и политик пришли к выводу, что данные о погибших во время событий на Майдане в 2014 году могли быть сфальсифицированы по «политическим мотивам». Аргументируя свои доводы, Лукаш отметила, что расследование началось с попавших к ней документов о деле активистки Ольги Бурой. Девушка страдала рядом серьезных заболеваний. И по мнению Лукаш, именно они стали причиной смерти активистки, а не события на Майдане.
В свою очередь, Шарий поделился собственными наблюдениями.
«Оказалось, что это правда. Когда начали копать, оказалось, что второй товарищ, награжденный Героем Украины, был убит в пьяной драке в интернет-клубе. Это материалы дела, материалы следствия, которые были известны Генпрокуратуре», — рассказал он.
Медиаблогер также раскрыл факты о вошедшем в список «Небесной сотни» Сергее Дидыче. 18 февраля 2014 года его насмерть задавил грузовик, которым управлял другой участник Майдана — Леонид Бибик. Судья Печерского районного суда по закону об амнистии Майдана освободил Бибика от уголовной ответственности, несмотря на полное признание вины.
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Теги:
Другое , Анатолий Шарий , Елена Лукаш , Генпрокуратура РФ , ТК "Звезда"
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