Нелепое ДТП и проблемы со здоровьем: что не так со списком погибших на Майдане

Обнародованный экс-министром юстиции Украины Еленой Лукаш список «Небесной сотни» вызвал оживленную дискуссию в медиасреде.

Журналисты и политологи в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» проанализировали недавнее заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш и расследование своего коллеги Анатолия Шария , связанные со списком «Небесной сотни» — погибших во время событий на Майдане на Украине в 2014 году.

Медиаблогер и политик пришли к выводу, что данные о погибших во время событий на Майдане в 2014 году могли быть сфальсифицированы по «политическим мотивам». Аргументируя свои доводы, Лукаш отметила, что расследование началось с попавших к ней документов о деле активистки Ольги Бурой. Девушка страдала рядом серьезных заболеваний. И по мнению Лукаш, именно они стали причиной смерти активистки, а не события на Майдане.

В свою очередь, Шарий поделился собственными наблюдениями.

«Оказалось, что это правда. Когда начали копать, оказалось, что второй товарищ, награжденный Героем Украины, был убит в пьяной драке в интернет-клубе. Это материалы дела, материалы следствия, которые были известны Генпрокуратуре », — рассказал он.

Медиаблогер также раскрыл факты о вошедшем в список «Небесной сотни» Сергее Дидыче. 18 февраля 2014 года его насмерть задавил грузовик, которым управлял другой участник Майдана — Леонид Бибик. Судья Печерского районного суда по закону об амнистии Майдана освободил Бибика от уголовной ответственности, несмотря на полное признание вины.