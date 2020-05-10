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Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 

Мослента и ещё 24 11 часов назад
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Фото: Мослента
В Москве за последние сутки выявили 5551 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице с начала эпидемии — 109 740. Статистика обновлена в воскресенье, 10 мая, на сайте стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что всего вылечившихся в Москве — 13 790 человек, из них 1011 выписаны только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в столице 1068 пациентов, в том числе за последние сутки скончались от осложнений 58 инфицированных.
В Московской области зарегистрировали 1133 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Число инфицированных в регионе с начала эпидемии достигло максимального значения — 20 558. 1236 человек вылечились от инфекции за все время. Летальных исходов — 195.
В России выявлены 209 688 человек с коронавирусом — за последние 24 часа число зараженных выросло на 11 012. За время эпидемии в стране 34 306 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Умерли 1 915 человек.
По состоянию на 9 мая в Москве было зафиксировано 5667 новых случаев заражения вирусом, всего насчитывалось почти 104,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных пациентов с подтвержденным диагнозом за время эпидемии в России достигло почти 200 тысяч.
Ранее сообщалось, что москвичи, находящиеся на самоизоляции из-за распространения коронавируса, показали воздушный парад к 75-летию Дня Победы из своих окон. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал торжественные слова горожанам. «И когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне», — заявил он.
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