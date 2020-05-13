«Место тебе в скотобойне, дебилка в наморднике»: Маски-шоу в Сочи опасны для жизни 

«Девушка, вы что больны?», — обратился с вопросом обувщик, к вошедшей в его мастерскую клиентке в маске и с ботинком в руке. Девушка, замешкавшись ответила, что нет, она не больна, но так надо. Мол, сказали по телевизору, что при входе в магазин или любое другое учреждение, надо надевать маску и перчатки. Старый армянин, владелец малюсенькой мастерской, где поместиться при входе могут не более двух человек, вместе с двумя пожилыми товарищами улыбнулись во весь рот, на все 32 зуба и по-отечески, как на несмышленого ребенка, махнули на девушку рукой. Дескать, вырастет, поймет, что за цирк с этими масками.

Сейчас в Сочи наконец-то установилась теплая погода. Население так и скакнуло, как отметка термометра (с 9 градусов на 25 тепла), из курток и ботинок сразу в майки и шлепанцы. На улицах полно людей и машин. Есть первые загоревшие у моря. И все выглядит так, словно и не было полутора месяцев сидения взаперти в своих домах и квартирах под страхом заразиться от невидимого глазу вируса.

Компании молодых мамашек с детками на скамейках в парке или у кафе недалеко от моря едят пирожные и булки, пьют напитки. Одинокий и грустный постовой тут же пытается разгонять их. Ему мило улыбаются и продолжают свои беседы, как ни в чем не бывало. В бессилии он отходит прочь. А владелец кофейни на колесах наливает ему ароматного капучино. Вот и постовой тоже теперь улыбается. Солнце светит, птицы поют, а море играет искрами миллионов солнечных зайчиков.

Старушки мирно обмениваются мнениями о сериалах у магазинов, где случайно встретились. Мужчина, стоя у пятиэтажки, кричит другу, высунувшемуся из окна: «Гулять идешь?». Тот отвечает: «Иду. Мы по пивку?». Много людей вышли на работу. Открыто почти все: химчистки, магазины штор, обувные мастерские, зубные кабинеты. Если нелегально, то ставни приспущены на всякий случай. К примеру, чтобы постричься, надо сказать пароль. Пароль можно узнать у знакомых или у сторожа. «Подойдете к двери парикмахерской, стукните три раза и скажите „парикмахер“, вам откроют», — с заговорщицким видом «на ушко» тихонько объясняет сторож женщине, обратившейся к нему с вопросом, где можно подстричься.

«Я вот оптом стригу всю семью, — рассказывает предпринимательница Алевтина М. — Звоню знакомому парикмахеру, договариваюсь, привожу ее к себе домой, и она нас всех стрижет и красит — маму, меня, дочку, внучку. А что делать? Мы еще живые, волосы растут со страшной силой, сами не умеем стричься, а на работу ходим. Не превращаться же в йети».

Население курорта само ищет пути выживания и существования, несмотря на все запреты властей. Прямо как у Жванецкого в монологе «Государство и народ». За счет таких мелких услуг малому бизнесу и самозанятым удается заработать на самое необходимое. В самом деле, не умирать же с голода?! Карантин объявили, а помощи нет. Все, что говорил президент, как оказалось, не работает. Его слова девальвировались. Кредитных каникул от банков люди так и не получили при своих ипотеках. Как платили, так и платят. Коммунальщики не дают отсрочек. Послаблений по аренде, по словам предпринимателей, нет. Субсидии на поддержку их бизнеса все еще проходят многонедельное рассмотрение. Сколько оно продлится, никто не знает. Налоги тоже платятся в полном размере. Сайт Госуслуг рухнул сразу, и деньги на детей получить проблема. Тем более детьми не посчитали старшеклассников, будто их не надо кормить. А денег нет.

Не секрет, что в Сочи трудоустройство имеет свою специфику. Более половины персонала, задействованного на предприятиях малого бизнеса, работают за «серую» зарплату, без официального оформления и соответствующих этому льгот. Оказавшись в режиме карантина, а затем самоизоляции, люди проели маленькие накопления и оказались на грани не просто предельной экономии финансовых средств, а голодной смерти. Уже никто не удивляется, что на улице может подойти человек приличного вида, не бомж, и попросить купить ему в магазине хлеба и из еды что-нибудь. Самые смелые из пенсионеров успевают рано утром, пока у гвардейцев пересменка, прорваться с удочками к морю, чтобы хоть как-то разнообразить за счет природных и пока бесплатных ресурсов, свой скудный пандемический пищевой рацион. Благо, что наличие рыбы у берега можно отследить в бинокль — дельфины устраивают целое шоу.

«Я и муж — пенсионеры. У нас очень маленькая пенсия. Раньше дочка помогала, а сейчас она не может, хоть и работает. У нее кредит и зарплату работодатель срезал на 50 процентов. Сказал, что, если не устраивает, сиди дома или увольняйся, — говорит пенсионерка Мария Павловна, пришедшая в почтовое отделение оплатить коммунальные услуги. — Отказались от интернета, даже мобильного. Телевидения сейчас нет, так как оно связано с интернетом. Экономим на всем. Даже на продуктах. Думали не платить пока за коммунальные услуги, но решили, что надо как-то поужаться. Сейчас это 6 тысяч рублей, а потом будет уже 12 и все равно платить придется».

Патрулей росгвардейцев, полицейских и казаков не видно. По крайней мере в удалении от центра. Да и там, где они есть, они делают вид, что не замечают толпы людей без масок, активно отдыхающих или занимающихся торговлей, ездящих на машинах без заветной бумажки на лобовом стекле. Даже бабуль на подходах к рынку, разложивших прямо на тротуаре на своих сумках зелень с огорода, не трогают. В автобусе тоже едут все без масок. Может один или два человека, как стали сейчас говорить, в намордниках. Маски в городе вот уже как неделю перестали быть средством гигиенической защиты и стали «модным» аксессуаром. Их носят на ухе, на подбородке, на руке, на локте, на сумке, за поясом, в кармане, но только не на лице. Даже медики скорой помощи не ходят в масках, только при вызове при непосредственном контакте с пациентом. Говорят, что короновирусных больных не возят, да и не видят. Зачем облачаются, как клоуны в скафандры, сами не знают. Пожимают плечами в недоумении о стремительном росте статистики заболевших, публикуемой ежедневно.

«Я живу в общежитии для медиков, — рассказывает Светлана В. — Ежедневно общаюсь с ними. Они говорят, что угрозы нет. Эпидобстановка в городе нормальная. Просто цирк устроили. Откуда столько пациентов пишут больных короновирусом, не знают. В лицо такого количества никто из моих соседей-медиков и их коллег не видел. Насчет тестов сомневаются. Говорят, что действительно показать наличие болезни может только компьютерная томография (КТ) легких. Есть тесты бракованные, которые даже у здорового человека показывают короновирус. Другие тесты выявляют болезнь не сразу».

Думаете сняли режим карантина и самоизоляции, прошла угроза вируса и людям власти объявили, что все в порядке? Вовсе нет. Это, своего рода, пассивный протест населения. Масок в аптеках нет. Есть в пунктах OZON или в «Магните» по спекулятивной цене — 30 рублей за одноразовую маску. Стоимость маски из ткани — от 200 до 500 и выше рублей за штуку. Вопрос ставится ребром — купить маски или еду? Выбор очевиден. То же и с антисептиками. Стоимость флакона для обработки рук сейчас в три раза выше его докороновирусной цены.

Два раза на сайте администрации Сочи публиковалась информация о поступлении медицинских масок в город. Первый раз — в начале введения режима карантина. Тогда в Сочи пришли 47 тысяч масок. Куда они ушли — непонятно. В аптеках не было, населению не раздавали. Старушки прикрывали лица на улицах и в магазинах газовыми шарфиками, а медсестры в больницах по указу главврачей шили ватно-марлевые повязки по образцу второй мировой. Водители автобусов более трех недель катали пассажиров безо всякой индивидуальной гигиенической защиты. Сейчас в Сочи китайский город-побратим прислал врачам инфекционной больницы 10 тысяч масок. Один раз была информация, что в трех аптеках города устроили бесплатную одноразовую акцию по раздаче масок населению. На этом наличие в городе масок и закончилось.

Вообще вся эта история с масками, с вирусом, карантином и отсутствием помощи сделала сочинцев, всегда отличавшихся добросердечностью и приветливостью, озлобленными. Недавно наблюдала такую картину в автобусе. Маленького роста и хрупкого телосложения девушка, сидевшая в маске, попросила седовласого мужчину без маски, который опирался грудью на ее сиденье и дышал почти ей в лицо, отодвинуться. Мужчина нахамил девушке. Та ему ответила тем же. В итоге, мужчина едва не избил ее, а пенсионерки, сидевшие рядом, подначивали «героя» автобусного триллера, приговаривая: «Двинь ей в рожу. Давай ее вышвырнем из автобуса. Дай ей в рыло посильнее». Уже готова была начаться драка. Девушка, вполовину меньше, чем мужчина, заслонила лицо сумкой. Водитель все это время пассивно наблюдал, не вмешиваясь, хотя девушка сидела прямо за ним. Не знаю, чем бы закончилась история, но несчастной удалось выскочить на ближайшей остановке, а озлобленные женщины и мужчина еще долго кричали ей вслед оскорбления.

Вот еще один этюд из жизни. Двое парней на сиденьях в автобусе ковырялись в своих гаджетах, когда в салон вошла женщина в маске и в перчатках и села за ними. Один из парней демонстративно стал пялиться на женщину с выражением лица таким, что будто бы увидел урода в цирке. Женщина не выдержала и сказала: «Не смотрите так. В городе масочный режим. На двери автобуса объявление, что вход только в маске». Парень после вопроса к женщине о том, видела ли она своими глазами хоть одного кроновирусного больного или есть ли среди ее знакомых таковые, не дожидаясь ответа, выпалил: «Место скотам в скотобойне. Тебе там же, дебилка в наморднике».

Сказать о том, что короновирусных нет в Сочи, нельзя. Лично у меня есть приятельница, которая работает в системе охраны мостов. У нее на работе произошло ЧП. Как оказалось, человек приехал нелегально из Армении и завез короновирус. Он ходил на работу неделю уже будучи больным в активной стадии. Ездил в рабочем автобусе. Питался вместе со всеми в столовой. У него выявили короновирус. Забрали в больницу. Лечат. Теперь все сотрудники, контактировавшие с ним и их семьи, сидят на самоизоляции и с ужасом гадают, заболели ли они. Это выясниться в ближайшие пару недель. Пока все тесты были отрицательные.

Как дальше будет развиваться ситуация с режимом самоизоляции на курорте, где системообразующая отрасль — это ОТДЫХ, непонятно. Тысячи гостиниц и мест размещения отдыхающих несут огромные убытки. Если им не разрешат работать этим летом, то единственный самый благоустроенный и комфортный курорт России может быть потерян навсегда, так как его жизнь зависит именно летних месяцев.

Губернатор края Вениамин Кондратьев еще до выступления президента РФ, состоявшегося 11 мая, объявил о продлении до 23 мая режима самоизоляции на территории своего региона. За пару часов под сообщением на его страничке в Instagram люди написали более тысячи комментариев. Авторы большинства из них непросто выразили возмущение этим решением, а в крепких выражениях отписали свое отношение к власти. Вспомнили не только отсутствие пандемической помощи населению, но даже причинение материального ущерба на очень крупные суммы. Губернаторскую пиар-компанию в разгар пандемии ценой вопроса в 70 млн рублей. Выращенный фермерами редис, десятками тонн сваленный в лесопосадках из-за запрета транспортных сообщений между муниципальными образованиями края. (Видео о редиске выкладывалось пользователями в Instagram).

Пока понятно одно, что с 23 мая будут открыты только предприятия строительного комплекса и смежные с ними, организации, предоставляющие бытовые услуги, автосалоны, магазины строительных материалов, магазины непродовольственных товаров до 400 кв. м. При этом Кондратьев обещал беспощадные штрафы всем, кто нарушит санитарные требования. Запрет на передвижение между муниципалитетами останется в силе. Ездить смогут только те, кто обзавелся «красным» пропуском. Возможно возобновят свою работу с 1 июня те санатории, что имеют медицинскую лицензию, но отдыхающих к морю не пустят. Их пребывание на курорте будет ограничено территорией санатория.

Сочинцев сейчас волнует только одно, когда откроют город для потока отдыхающих и закроют блатную лавочку с красными пропусками. Кстати, красные пропуска — отдельная тема.

«Их продают от 50 тысяч рублей. Мы хотели повезти в Краснодар онкобольного папу для операции, — рассказывает сочинка. — Получить пропуск удалось не сразу, несмотря на предписание врачей, а только благодаря нашим связям. При этом в городе полно дорогих машин с московскими номерами и красными пропусками на стекле. Хочется спросить, за сколько купили или как вы их получили? И из этих машин гулять вдоль моря выходят, несмотря на все запреты, семьи по виду далеко непростых людей. Понятно, что чиновникам и их семьям до моря быстрей добираться, пока народ по домам загнали. Им неохота такую лафу терять. По факту нет никакой изоляции. По крайней мере для них. Да и сочинцы сейчас ограничения не соблюдают. Гуляют толпами. Даже по центральным каналам это показывали. Плюс к этому приезжие из других регионов тоже не соблюдают предписанные правила, ссылаясь на то, что они деньги заплатили, а на все остальное им начхать. Даже из больниц и обсерваций умудряются сбегать».

В заключение хочу привести слова Константина Затулина — первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, сказанные им в программе «Время покажет» на «Первом» 11мая: «Статистикой мы уже научились манипулировать. Кто-то из МВД комментировал количество штрафов на душу населения. Оказывается, хуже всего с режимом самоизоляции у нас в Краснодарском и Ставропольском крае. Почему? Количество штрафов больше всего на душу населения. Значит там хуже всего. Съездите в Краснодарский край, там из одного города в другой проехать нельзя, даже если ты там живешь. Режим самоизоляции достаточно высокий, но он не может быть вечным. И я хотел бы обратить внимание людей, которые за это отвечают. Может это очень удобно, когда все запрещено? Потому что не надо думать, что надо делать. Но вот сейчас как раз надо думать, что надо делать!».

В противном случае случайная оговорка на совещании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Вениамина Кондратьева о жизни в анальном крае, широко растиражированная в СМИ, может стать печальной действительностью.

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