Необъективные причины: новые проблемы на строительстве ЦКАД

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале проверки строительных работ новой ветки ЦКАД и всех подрядчиков, привлечённых к работе.

Начать проверку Марат Хуснуллин решил из-за того, что некоторые подрядчики не выполняют своих обязательств перед правительством, которое выделило им деньги на постройку дороги. Сроки окончания строительства уже несколько раз переносились по необъективным причинам и это собираются сделать ещё раз.

Марат Хуснуллин создал своеобразный рабочий штаб, где отныне будут проходить еженедельные заседания со всеми подрядчиками, которые организовывают и выполняют строительные работы на ЦКАД.

«Сроки окончания стройки уже не один раз изменялись. Мы обещали закончить дорогу максимально быстро, но подрядчики сильно подводят. Больше не будет никаких срывов», — сообщает Марат Хуснуллин.

Стоит отметить, что создание ЦКАД началось в 2014 году. Новая автодорога будет иметь протяжённость в 525 км. Она прокладывается в 50 км от МКАД. Для постройки ЦКАД из государственного бюджета выделили 320 млрд рублей.

Когда конкретно будет закончено строительство ЦКАД — пока неизвестно.