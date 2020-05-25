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Новые проблемы всплыли на строительстве ЦКАД 

Car.ru 17 часов назад
Необъективные причины: новые проблемы на строительстве ЦКАД
Фото: Car.ru
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале проверки строительных работ новой ветки ЦКАД и всех подрядчиков, привлечённых к работе.
Начать проверку Марат Хуснуллин решил из-за того, что некоторые подрядчики не выполняют своих обязательств перед правительством, которое выделило им деньги на постройку дороги. Сроки окончания строительства уже несколько раз переносились по необъективным причинам и это собираются сделать ещё раз.
Марат Хуснуллин создал своеобразный рабочий штаб, где отныне будут проходить еженедельные заседания со всеми подрядчиками, которые организовывают и выполняют строительные работы на ЦКАД.
«Сроки окончания стройки уже не один раз изменялись. Мы обещали закончить дорогу максимально быстро, но подрядчики сильно подводят. Больше не будет никаких срывов», — сообщает Марат Хуснуллин.
Стоит отметить, что создание ЦКАД началось в 2014 году. Новая автодорога будет иметь протяжённость в 525 км. Она прокладывается в 50 км от МКАД. Для постройки ЦКАД из государственного бюджета выделили 320 млрд рублей.
Когда конкретно будет закончено строительство ЦКАД — пока неизвестно.
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