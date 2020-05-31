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Полиция в США атаковала журналистов слезоточивым спреем 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 31 31 мая 2020
Полиция в США атаковала журналистов слезоточивым спреем
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Миннеаполисе (США) полиция применила слезоточивый спрей против представителей СМИ, в том числе собственного корреспондента РИА «Новости».
Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого сообщалось, что в Вашингтоне полицейские начали обстреливать протестующих у Белого дома «перечными шариками» со слезоточивым веществом.
Акции в США спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстранты забрасывают полицейских пластиковыми бутылками, бросают петарды и камни, скандируя имя Флойда.
Накануне несколько тысяч демонстрантов заблокировали доступ в резиденцию президента США, после чего секретная служба США и полиция Вашингтона преградила доступ протестующим к Белому дому. Президент США Дональд Трамп похвалил Секретную службу США за охрану Белого дома от протестующих.
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Другое , Дональд Трамп , РИА Новости
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