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Медики скорой на Урале отказались нести 90-летнего пациента 

Ura.Ru 3 июня 2020
Медики скорой на Урале отказались нести 90-летнего пациента
Фото: Ura.Ru
В Екатеринбурге сотрудники скорой помощи отказались нести пациента на носилках. Об этом рассказал на своей странице в соцсети житель Екатеринбурга. Редакция связалась с автором сообщения Дмитрием, и он рассказал, что инцидент произошел 3 июня в 13 часов в доме на улице Бакинских комиссаров, 169в.
«Подошла соседка и попросила помочь вынести деда. А к ней приехала бригада скорой помощи: трое медиков — женщина и двое парней. Здоровые парни лет по 30, которые бы без проблем вынесли носилки — там старый дед, который весит всего ничего. Но говорят: «Не понесем, нам не положено». А с ними еще и третий мужчина был — водитель. Я позвал соседа помочь, мы уже хотели нести, тут медики заявили, что везти деда некуда. Больницы Екатеринбурга не принимают, как вариант Верхняя Пышма и Березовский. Позже предложили побегать по подъезду, поспрашивать у соседей для деда парацетамол, и уехали», — рассказал URA.RU Дмитрий.
Редакция обратилась за комментарием в управление здравоохранения администрации Екатеринбурга.
«Для более детального разбора необходимы согласие пациента либо его законных представителей, которые могут обратиться в Управление здравоохранения. Однако, в соответствии с нормативными документами медицинские сотрудники скорой помощи обязаны только организовать транспортировку пациента», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Управления здравоохранения.
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