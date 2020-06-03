Медики скорой на Урале отказались нести 90-летнего пациента 

В Екатеринбурге сотрудники скорой помощи отказались нести пациента на носилках. Об этом рассказал на своей странице в соцсети житель Екатеринбурга. Редакция связалась с автором сообщения Дмитрием, и он рассказал, что инцидент произошел 3 июня в 13 часов в доме на улице Бакинских комиссаров, 169в.

«Подошла соседка и попросила помочь вынести деда. А к ней приехала бригада скорой помощи: трое медиков — женщина и двое парней. Здоровые парни лет по 30, которые бы без проблем вынесли носилки — там старый дед, который весит всего ничего. Но говорят: «Не понесем, нам не положено». А с ними еще и третий мужчина был — водитель. Я позвал соседа помочь, мы уже хотели нести, тут медики заявили, что везти деда некуда. Больницы Екатеринбурга не принимают, как вариант Верхняя Пышма и Березовский. Позже предложили побегать по подъезду, поспрашивать у соседей для деда парацетамол, и уехали», — рассказал URA.RU Дмитрий.

Редакция обратилась за комментарием в управление здравоохранения администрации Екатеринбурга.

«Для более детального разбора необходимы согласие пациента либо его законных представителей, которые могут обратиться в Управление здравоохранения. Однако, в соответствии с нормативными документами медицинские сотрудники скорой помощи обязаны только организовать транспортировку пациента», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе Управления здравоохранения.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.