Тест-драйвы под запретом: как теперь работают автосалоны 

Власти порадовали многих, кто хоть как-то относится к автомобильному миру, и не только. С 1 июня последовали первые послабления карантинного режима — открылись автосалоны. Но конечно же все понимают, что как прежде, по крайней мере сейчас, уже ничего не будет.

В начале марта автомобильная индустрия замерла, но некоторым компаниям всё-таки было разрешено работать, пусть даже частично. СТО функционировали, но вот продажа автозапчастей была запрещена. Статистика показывала страшные результаты, продажи уменьшились на 72 процента. Первичный рынок был очень плох, а вот вторичка, несмотря ни на что, всё-таки держалась на плаву, пусть и не выходила в плюс. В общем, все показатели были крайне низкими, остаётся надеяться, что начало июня и последующие месяца станут для дилеров реабилитационными.

Конечно компании старались держаться на плаву, кто-то организовывал онлайн-продажи транспортных средств, но согласитесь, что толку в этом мало. Забрать автомобиль владельцы смогут только после снятия всех ограничений. Сегодня многие могут приступить к работе, но единственное условие — соблюдение всех мер безопасности. Сейчас практически всё зависит от Роспотребнадзора , ведь именно они могут решать открываться компании или же нет. В любом случае, представители многих брендов в России сегодня рады даже такому.

Какие меры безопасности приняты в автомобильных салонах? Москва приспособилась к пропускам. Даже те, кто ещё не вышел на работу, могут легко оформить разовый пропуск и проехать к дилеру. Главное — желание. Власти обязали дилеров соблюдать все необходимые меры безопасности. Что тут подразумевается? Да всё просто: специалистам рекомендуется надевать перчатки и маски, протирать все поверхности. В общем дезинфекция сейчас всюду на первом месте. Уборку следует проводить намного чаще, нежели раньше. Автомобили подвергаются санитарной обработке. Как сообщают представители дилерских центров, такие меры — это спокойствие их постоянных клиентов. Ведь если все пришедшие будут знать, что перед их приходом всё тщательно готовится, у них не будет возникать негативных мыслей. Не забывают сотрудники и про дистанцию в полтора метра. На полу расклеены полосочки, обозначающие места, на которых должны стоять посетители. Если клиент пришёл без маски, то уважающие себя компании обязательно дадут все необходимое ему на входе. Так же врачи рекомендуют придерживаться таким строгим правилам не только сотрудникам дилерских центров, но и самим автомобилистам. Поверхности ТС должны постоянно обрабатываться, впрочем, дезинфицирующие средства сегодня стоят не так уж и много. 500 мл средства можно купить за 300-400 рублей.

А теперь давайте про самое интересное. Несмотря на многие послабления, тест-драйвы до сих пор находятся под запретом. Так что же остаётся будущему покупателю? Конечно машину в деле не испробуешь, но вы легко можете посидеть внутри транспортного средства и пощупать его.

Может ли каршеринг заменить тест-драйв? Сегодня желающие могут воспользоваться услугами каршеринга, но есть одно НО — автомобиль можно взять минимум на пять дней. С одной стороны это хорошо, но с другой, слишком влияет на карман. Каршеринги столицы сегодня предлагают самые различные модели, в том числе и премиальные.

Если вы действительно нацелены на покупку, то возможно каршеринг это единственное, что в подобной ситуации может вас выручить.

Покупателей пока мало. Конечно, в первые дни после послабления карантинного режима, все повыходили из своих домов. Кто-то посетил и дилерские центры, может быть прямой нужды купить ТС не было, но люди хотят сегодня просто пообщаться. Как говорят представители дилерских центров, покупателей в первые дни после карантина было столько же, сколько и до пандемии. Приехали в салоны те, кто и раньше планировал покупку. Денежные средства есть, а значит их нужно быстрее потратить, пока стоимость на автомобили не подняли.

Кстати, несмотря на все устрашающие новости, которые люди читали во время режима самоизоляции, сейчас автомобильный рынок скорее жив, чем мёртв. Сейчас о трагедии не может быть и речь, нужно надеяться на лучшее и ждать, когда мир окончательно восстановится. Глава аналитического агентства "Автостат" видит два сценария, в первом дилеры потеряют до 15 процентов, а во втором до 30 процентов. Но всё-таки рано или поздно всё вернётся на круги своя.

Что можно сказать в заключении? Во-первых, следует перестать смотреть так активно новости, да и вообще телевидение в целом. Посмотрите что показывают сегодня: фильмы о заражении, о конце света и т.д. Мы уже видим хорошую динамку, а значит наверняка всё будет хорошо. И пусть сегодня нам закрыты тест-драйвы, но если вы действительно нацелены на покупку, то сможете заменить это каршеринговым авто.