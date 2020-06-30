Манекены для краш-тестов снялись в сериале Mercedes 

Штутгартский бренд выпустил пилотный эпизод сериала, главные роли в котором достались манекенам для краш-тестов. В первой серии манекены Фред и Томми тестируют тормозную систему автомобиля.

Серия, которая длится меньше минуты, появилась на официальном YouTube-канале Mercedes. Манекенов наделили характерами и "историей": если Фред — манекен-ветеран, повидавший не один краш-тест, то Томми — новичок, с энтузиазмом ждущий любое испытание.

Испытания тормозной системы пришлись не по нраву Фреду, который привык исполнять свою прямую функцию, попадая в аварии. Тормоза Mercedes сработали на отлично, и Фред остался разочарован.

"Это худший день в моей жизни", — заявил он.

Томми, напротив, остался доволен весьма непродолжительным тестом. Он попытался подбодрить Фреда, напомнив, что в следующий раз их ждет другое увлекательное испытание — они будут тестировать подогрев сидений.

В конце мая Европейский комитет Euro NCAP ужесточил порядок проведения краш-тестов. В этом году в программу будут включены нововведения: движущееся препятствие, новый манекен THOR, двухсторонние боковые столкновения и другие.