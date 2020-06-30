Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Манекены для краш-тестов снялись в сериале Mercedes 

Авторамблер 3 часа назад
Манекены для краш-тестов снялись в сериале Mercedes
Фото: youtube
Штутгартский бренд выпустил пилотный эпизод сериала, главные роли в котором достались манекенам для краш-тестов. В первой серии манекены Фред и Томми тестируют тормозную систему автомобиля.
Серия, которая длится меньше минуты, появилась на официальном YouTube-канале Mercedes. Манекенов наделили характерами и "историей": если Фред — манекен-ветеран, повидавший не один краш-тест, то Томми — новичок, с энтузиазмом ждущий любое испытание.
Испытания тормозной системы пришлись не по нраву Фреду, который привык исполнять свою прямую функцию, попадая в аварии. Тормоза Mercedes сработали на отлично, и Фред остался разочарован.
"Это худший день в моей жизни", — заявил он.
Томми, напротив, остался доволен весьма непродолжительным тестом. Он попытался подбодрить Фреда, напомнив, что в следующий раз их ждет другое увлекательное испытание — они будут тестировать подогрев сидений.
В конце мая Европейский комитет Euro NCAP ужесточил порядок проведения краш-тестов. В этом году в программу будут включены нововведения: движущееся препятствие, новый манекен THOR, двухсторонние боковые столкновения и другие.
Видео дня. Tesla заняла последнее место в рейтинге качества авто
Авторамблер: последние новости
Женевский автосалон в 2021 году официально отменили Женевский автосалон в 2021 году официально отменили Провальная красота: 10 худших итальянских спорткаров в истории Провальная красота: 10 худших итальянских спорткаров в истории Углепластик и боль: краш-тест 10 самых дорогих автомобилей в мире Углепластик и боль: краш-тест 10 самых дорогих автомобилей в мире
Комментарии
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Определены самые качественные автомобили 2020 года
Определены самые качественные автомобили 2020 года
Видео
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Другое
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
Россияне не поделили дорогу и устроили стрельбу
00:50
Россияне не поделили дорогу и устроили стрельбу
ДТП Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение