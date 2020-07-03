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750 метров в час: видео как китайцы строят дороги 

Авторамблер 9 часов назад
750 метров в час: как китайцы строят дороги
Фото: Авторамблер
Полвека назад в Поднебесной была крайне печальная ситуация с протяженностью дорог с твердым покрытием. Но мудрые китайцы пусть и не сразу, но переломили ситуацию.
В стране даже появился лозунг:
"Если мы хотим разбогатеть, нужно сначала строить дороги".
Первая скоростная магистраль протяженностью 18,5 км, связывающая Шанхай и Цзядин, была открыта в 1988 году. Поздно? Но уже за первое десятилетие интенсивного дорожного строительства Китай достиг в этой области результатов, на достижение которых у Европы и США ушло более полувека.
В настоящее время новые участки с твердым покрытием прокладываются со скоростью 750 метров в час. Смотрите видео о том, как китайцы строят дороги.
Видео дня. Проезд по платным участкам трассы М11 подорожал
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