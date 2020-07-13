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«Чудо!»: Макаревича поразили российские города 

Свободная пресса 6 часов назад
Российский музыкант Андрей Макаревич по-новому открыл для себя российскую провинцию.
На своей странице в Фейсбук лидер «Машины времени» рассказал, что накануне посетил Ростов Великий и Переславль Залесский, которые впечатлили его не только архитектурными достопримечательностями, но и ухоженностью.
«Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Был я в этих местах в 1972 году… Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам). Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей", — поведал музыкант.
Он отметил, что в указанных городах "от былой депрессии нет и следа".
"Чудо!", — заключил Макаревич.
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