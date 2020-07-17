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Свыше 24,3 млн тестов на коронавирус проведено в России 

Газета.Ru и ещё 39 21 час назад
Свыше 24,3 млн тестов на коронавирус проведено в России
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает к со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что в настоящее время 271 705 человек остаются под медицинским наблюдением.
За минувшие сутки в стране проведено 311 тыс. тестов на COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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