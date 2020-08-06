Действия властей Белоруссии в отношении оппозиции в рамках президентской кампании стали серьезным раздражителем для Европы, они исключают возможность дальнейшего сближения, сказал РИА Новости немецкий политолог Александр Рар

Накануне кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете Bild обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с целью передать "послание" президенту Александру Лукашенко , что оппозиция хочет не "войны", а справедливых выборов. В пресс-службе правительства ФРГ РИА Новости сообщили, что приняли к сведению высказывания Тихановской, но в силу близости дня голосования детально комментировать не будут. При этом кабмин дал общую оценку ситуации в Белоруссии: "правительство очень внимательно следит за ситуацией в Белоруссии в преддверии президентских выборов в воскресенье, действия действующего президента Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают проведению справедливых и свободных выборов", а также отметив необходимость того, чтобы "права людей в стране на свободу выражения мнения уважались и обеспечивались, особенно в рамках президентских выборов".

"Лукашенко попал в капкан. Во время прежних выборов всегда у него были проблемы с Западом, Запад давил на него, угрожал санкциями, вводил санкции, всегда и называли его, и называют "последним диктатором Европы". Сейчас его ситуация резко ухудшилась тем, что у него просто серьезнейшие споры с Россией. В предыдущие годы он мог где-то полагаться на медийную, политическую поддержку России… Поэтому я не знаю, как эти выборы закончатся", — заявил Рар, комментируя заявление правительства ФРГ.

Говоря о позиции Запада, он отметил, что "в Европейском союзе нет ни одного государства, которое бы хотело, чтобы он (Лукашенко) дальше правил Белоруссией".

"Просто альтернатив не видели и признавали тот факт, что большинство населения голосует за стабильность, за какие-то элементы социализма, за то, что нет олигархов в Белоруссии, нет богатых — есть такая специфика, которая объясняет, почему люди голосуют за него, но всегда к этим выборам были большие подозрения", — пояснил эксперт.

В последние пять лет, по его мнению, ситуация "немножко изменилась, и поэтому Лукашенко подумал, что его вдруг полюбили на Западе". "Это потому, что начались серьезнейшие конфликты (Запада) с Россией из-за Украины, из-за Крыма, поэтому критики лично в адрес Лукашенко вдруг стало меньше на Западе, потому что считалось, что нужно начать какой-то новый диалог с Белоруссией, что, может быть, удастся Белоруссию где-то ближе придвинуть к Европейскому союзу, оттянуть от России — такие геополитические игры и дальше продолжаются, — и Лукашенко исходил из того, что у него есть шанс сблизиться и подружиться с Западом. Тот факт, что его главный конкурент женщина, муж которой сидит (в заключении) и не может участвовать в выборах, все рестриктивные меры, которые Лукашенко принял в последние недели, конечно, являются сильным раздражителем для Запада", — продолжил он.

Тем не менее, считает Рар, "немецкая политика не будет вмешиваться в выборы, потому что у них нет таких возможностей, и поэтому достаточно реально оценивают ситуацию в Белоруссии, что все-таки у Лукашенко есть поддержка внутри населения".

"Если там будут серьезные манипуляции на выборах, то, мне кажется, Запад отреагирует очень остро", — заявил политолог.

По его словам, период последних пяти лет, когда с Белоруссии снимали часть санкций, а Лукашенко осенью 2019 года впервые за три года посетил страну ЕС с официальным визитом, нельзя считать "оттепелью" в отношениях Минска с Европой.

"Просто возможностей (у Запада) влиять нет, на Украине — можно, чтобы во всяком случае появился майдан, чтобы выгнали (экс-президента Виктора) Януковича. Белоруссия типичная страна, где Запад просто видит, что влияние очень ограничено. В то же время Запад заметил, что Лукашенко тянулся к Европе, поэтому какие-то санкции отменили, Лукашенко дали понять, что он въездной в Европейский союз, но он должен соблюдать права человека и проводить демократические выборы, быть избранным демократическим путем без всяких манипуляций. А то, что произошло за последние недели, репрессивные меры против конкурентов — это вычеркнуло все возможности для Лукашенко сблизиться с Западом", — пояснил Рар.

Он отметил, что это отражает личные характеристики Лукашенко как политика, которые привели его в "тупик".

"Конечно, у него всегда был шанс пойти на Запад, но он хитрый, он понимает, что Запад хочет Белоруссию, но без него. Запад с удовольствием Белоруссию примет, будет расширять "Восточное партнерство", но с Лукашенко они не подружатся, Лукашенко и дальше рассматривается как диктатор. Он с самого начала должен был понимать как стратег, что менять на Запад Россию в плане союзничества — это для него тупик", — заявил эксперт.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, на высший государственный пост претендуют пять человек, включая действующего президента Александра Лукашенко.