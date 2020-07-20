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Почему нельзя паять проводку в автомобиле 

Car.ru 10 часов назад
Почему нельзя паять проводку в автомобиле
Фото: car.ru
При установке дополнительного оборудования в автомобиль, многие владельцы полагают, что при помощи пайки можно надежно и надолго соединить провода. Однако, даже опытные специалисты для соединения проводов не рекомендуют использовать паяльник, так как это может привести к необратимым последствиям.
Рассмотрим, почему в автомобиле нельзя паять провода и какую альтернативу выбрать.
Почему пайка опасна. На практике было выделено несколько причин, почему нельзя паять электропроводку:
пайка не является надежным видом крепления — во время работы двигателя проводка может вибрировать с большой силой, что приведет к разрушению соединения;
высок риск появления микротрещин, которые в 100% случаев приводят к замыканию и возгоранию.
Многие владельцы соединяют проводку в авто при помощи паяльника, а сверху заматывают это изолентой. Очень часто под ленту попадает влага, которая разрушает спайку, а это приводит к разъединению контактов.
Кроме того, во время работы высок риск воспламенения. Например, если работать паяльником в салоне, можно случайно коснуться приборной панели, которая воспламеняется с большой скоростью.
Использование какой пайки допустимо. Автоэлектрики с опытом говорят, что паять электропроводку в салоне можно, но в очень редких случаях. При этом необходимо специальное оборудование. Ни в коем случае нельзя использовать изоленту, в целях крепежа нужно применять термоусадку либо спайку.
Это достаточно сложный метод, который требует подготовки. Но результат будет очень эффективным. Проводка, соединенная термоусадкой, не рвется и не окисляется, а хороший контакт сохраняется на долгое время.
Процесс работы состоит из нескольких шагов:
Спайку надеть на один конец провода.
Скрутить оголенные провода между собой.
Натянуть спайку на скрученный участок и нагревать строительным феном, пока не будет виден припой.
Прекратить прогревать, когда припой станет пластичным.
Получившееся соединение сохранит проводку от попадания влаги и пыли.
Скрутка электропроводки. Применять пайку лучше всего на проводах с сильным напряжением. Слаботочные провода лучше соединять методом скрутки.
На поверх скрученных проводов необходимо намотать изоленту. Кроме того, поводку нужно будет соединить с главным жгутом для избежания вибрации.
Скручивание проводов осуществляется следующим образом:
Зачистить изоляцию и выровнять жилы. Оплетку нужно зачистить на расстоянии не менее 2 см от области соединения.
Расправленные жилы должны напоминать форму веника на конце.
Соединить два расправленных провода, чтобы жилы были друг между другом.
Плотно скрутить проводку и сверху обмотать изолентой.
На получившееся соединение необходимо натянуть термоусадку.
Итог. Паяльник можно применять только для соединения силового кабеля. Если речь идет о маленьких проводках с невысоким напряжением, лучше использовать метод скрутки.
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