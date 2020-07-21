Нацполиция Украины объяснила взрыв самодельной бомбы в Киеве 

Полиция Украины объяснила взрыв, произошедший днем на рынке «Минский» в Киеве. Об этом сообщает издание «Апостроф».

По словам замглавы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко объяснил, что на рынке нашли, предположительно, самодельную бомбу. Ее удалось обнаружить до того, как неизвестные злоумышленники привели ее в действие — местные жители сообщили о подозрительной обувной коробке.

«Кадры взрыва, которые уже есть в интернете, — это работа взрывотехников», — пояснил Геращенко и добавил, что устройство на данный момент изучается. Во время его ликвидации с помощью спецтехники никто не пострадал.

Связано ли взрывное устройство на киевском рынке с действиями террориста, который захватил автобус с людьми в Луцке, в Нацполиции пока не знают.

Ранее сообщалось, что злоумышленник из Луцка, 45-летний неоднократно судимый Максим Кривош выпустил трех заложников — беременную женщину, ребенка и бабушку. До этого он разрешил передать остающимся в автобусе людям воду. Он рассказал, что состояние заложников плохое, а один из них ранен, но выпускать он их не собирается, пока власти не выполнять требования.