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Стало известно, сколько платит Ефремов своему адвокату 

Вести Подмосковья и ещё 2 20 часов назад
Стало известно, сколько платит Ефремов своему адвокату
Фото: Вести Подмосковья
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о том, сколько он зарабатывает, защищая артиста в суде. Артист нанял Эльмана Пашаева после смертельного ДТП в центре Москвы. Юрист утверждает, что взялся за дело со всей ответственностью, хоть многие его и отговаривали. Интернет-пользователи считают, что защищать Ефремова — последнее дело. Якобы артист сам виноват в том, что случилось, и его просто нужно наказать по всей строгости закона. В деятельности Пашаева люди видят не решение рабочих вопросов, а душевную поддержку матерого преступника.
У Пашаева странные методики общения с журналистами. Юрист ранее заявлял, что его подопечный не виновен в случившемся, якобы за рулем находился не он. Дочь Ефремова недовольна Эльманом. В своем Твиттере девушка часто оскорбляет правозащитника.
Напоминаем, что 8 июня нетрезвый Михаил Ефремов выехал на встречную полосу движения в центре Москвы, что стало причиной столкновения с фургоном Сергея Захарова. Курьер погиб в реанимации спустя несколько часов после инцидента. Ефремов утверждает, что полностью признает свою вину. Откупаться он не собирается и связями пользоваться не станет.
Ходят слухи, что Пашаев собирается затягивать судебный процесс, чтобы замять дело и дать возможность общественности забыть о скандале. Решать судьбу артиста будет Алена Абрамова. Эта судья ранее отправила в колонию Кокорина и Мамаева, футболистов-дебоширов.
Пашаев утверждает, что лично не знаком с Абрамовой. У него якобы много дел и он не успел изучить судью. Как заявил адвокат журналистам КП, он ведет одновременно 83 дела. Правозащитник надеется, что суд над Ефремовым начнется как можно скорее. Адвокат не против, если во время заседания в зале будет пресса.
Пашаев уверяет, что Ефремов ничего не помнит о том дне. О том, что он столкнулся с фургоном, артист узнал из прессы. В защиту актера будет выступать его последняя жена. За свои услуги Пашаев получил серьезный гонорар. Саму сумму Эльман не раскрыл, лишь намекнул, что в ней очень много нулей, денег заплатили много.
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Комментарии 3
Другое , Смертельное ДТП , Смерть на дороге , Алена Абрамова , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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