Стало известно, сколько платит Ефремов своему адвокату 

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о том, сколько он зарабатывает, защищая артиста в суде. Артист нанял Эльмана Пашаева после смертельного ДТП в центре Москвы. Юрист утверждает, что взялся за дело со всей ответственностью, хоть многие его и отговаривали. Интернет-пользователи считают, что защищать Ефремова — последнее дело. Якобы артист сам виноват в том, что случилось, и его просто нужно наказать по всей строгости закона. В деятельности Пашаева люди видят не решение рабочих вопросов, а душевную поддержку матерого преступника.

У Пашаева странные методики общения с журналистами. Юрист ранее заявлял, что его подопечный не виновен в случившемся, якобы за рулем находился не он. Дочь Ефремова недовольна Эльманом. В своем Твиттере девушка часто оскорбляет правозащитника.

Напоминаем, что 8 июня нетрезвый Михаил Ефремов выехал на встречную полосу движения в центре Москвы, что стало причиной столкновения с фургоном Сергея Захарова . Курьер погиб в реанимации спустя несколько часов после инцидента. Ефремов утверждает, что полностью признает свою вину. Откупаться он не собирается и связями пользоваться не станет.

Ходят слухи, что Пашаев собирается затягивать судебный процесс, чтобы замять дело и дать возможность общественности забыть о скандале. Решать судьбу артиста будет Алена Абрамова . Эта судья ранее отправила в колонию Кокорина и Мамаева, футболистов-дебоширов.

Пашаев утверждает, что лично не знаком с Абрамовой. У него якобы много дел и он не успел изучить судью. Как заявил адвокат журналистам КП, он ведет одновременно 83 дела. Правозащитник надеется, что суд над Ефремовым начнется как можно скорее. Адвокат не против, если во время заседания в зале будет пресса.

Пашаев уверяет, что Ефремов ничего не помнит о том дне. О том, что он столкнулся с фургоном, артист узнал из прессы. В защиту актера будет выступать его последняя жена. За свои услуги Пашаев получил серьезный гонорар. Саму сумму Эльман не раскрыл, лишь намекнул, что в ней очень много нулей, денег заплатили много.