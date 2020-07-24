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Бывшего гонщика «Формулы-1» Дзанарди вернули в реанимацию 

ТАСС и ещё 3 9 часов назад
Алекс Дзанарди снова оказался в реанимации
Фото: F1News.ru
ТАСС, 24 июля. Бывший гонщик «Формулы-1», четырехкратный паралимпийский чемпион итальянец Алессандро Дзанарди вновь переведен в реанимацию. Об этом сообщает портал Motorsport со ссылкой на директора больницы «Вальдуче» в Комо Клаудио Дзанадо.
"Сегодня в силу нестабильного состояния пациента Алекса Дзанарди и после соответствующих консультаций с доктором Франко Мольтени, заведующим отделением реабилитации, куда пациент был госпитализирован 21 июля, был организован перевод спортсмена в реанимацию", — написал Дзанадо.
19 июня Дзанарди принимал участие в соревнованиях для паралимпийцев в Италии на своем хэндбайке (велосипед с ручным приводом, управляемый без помощи ног). На одном из участков дистанции он столкнулся с грузовиком. Дзанарди получил серьезную травму головы, он был доставлен на вертолете в больницу и прооперирован, после чего его поместили в искусственную кому. После выхода из комы он был переведен в реабилитационный центр.
Дзанарди 53 года, он выступал в «Формуле-1» с 1991 по 1994 год, а также в сезоне-1999. Всего он принял участие в 44 Гран-при, его лучшим результатом в «королевских гонках» является финиш на шестой позиции в гонке бразильского этапа 1993 года. Также итальянец провел четыре сезона в гоночной серии CART, где стал двукратным чемпионом. 15 сентября 2001 года на немецком автодроме «Лаузицринг» во время гонки CART Дзанарди попал в аварию, после которой ему ампутировали обе ноги до колена.
Потеря ног не помешала Дзанарди продолжить выступления в автоспорте. Он принимал участие в этапах мирового турингового чемпионата, а в 2018 году вышел на старт одного этапа гоночной серии DTM. Итальянец является четырехкратным паралимпийским чемпионом в классе ручных велосипедов.
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