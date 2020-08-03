Дело о 60 млрд: зачем понадобились тесты на алкоголь 

По утверждению экспертов, обязательная проверка водителей на алкоголизм приведет лишь к освоению очень больших бюджетных средств.

Когда осенью прошлого года российское Министерство здравоохранения обязало всех водителей при получении или замене прав сдавать анализы на наркотики и алкоголизм, стоимость медицинского осмотра выросла с 2 000 до 10 000 рублей. Автолюбители попытались успеть получить документ до вступления закона в силу, и это привело к километровым очередям.

Только вмешательство президента России, назвавшего ситуацию «чушью», заставило отложить новую процедуру.

Введение нового медосмотра отложили до 1 июля 2020, а направление на дорогостоящий анализ отдали на откуп врачам-наркологам. Если доктор заподозрит водителя в пристрастии, только тогда тот будет сдавать анализ CDT, показывающий заболевание алкоголизмом. Вскоре и этот проект был отозван, а новшества отложили до 1 января 2021 года.

Car.ru

Как уверяют эксперты, предлагаемое исследование CDT не только крайне дорогостоящее — до 5500 рублей, но и может давать до 40% ложных результатов. Также известно, что больному алкоголизмом достаточно две недели до исследования не принимать алкоголь, и уровень искомого фермента снизится до естественного уровня.

Необходимо напомнить, что в России каждый год за медицинскими справками обращаются около 6 миллионов автолюбителей, а значит, общий денежный поток от этих тестов составит до 63 миллиардов рублей. Мало кто откажется оседлать подобную финансовую волну.