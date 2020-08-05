«Страшно оказаться в положении Ефремова»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП

Дело Михаила Ефремова начали рассматривать по существу. Сам актер не признал свою вину, так как не помнит детали ДТП из-за сильного алкогольного опьянения.

Иосиф Пригожин: «Тут хочется только сказать, что всем страшно оказаться в том положении, в котором оказался Михаил Ефремов. Естественно, есть НСН Иосиф Пригожин. : «Тут хочется только сказать, что всем страшно оказаться в том положении, в котором оказался Михаил Ефремов. Естественно, есть правоохранительные органы , есть адвокаты, и они вправе принимать все необходимые, как им кажется, решения», — отметил в эфиреИосиф Пригожин.

В Ливане произошел взрыв, унесший жизни более 100 человек

В Ливане в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который стал причиной смерти более ста человек. Россия решила помочь и отправила несколько самолетов МЧС с гуманитарной помощью. Ливанский премьер-министр Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры в течение нескольких лет.

Иосиф Пригожин: «Надо отдать должное, что МЧС в России — самая эффективная организация, которая способна помогать в любой точке земного шара в любое время», — подчеркнул он в беседе с НСН.

Чиновников на Камчатке лишат служебного транспорта

Чиновников Камчатского края лишат персонального служебного транспорта и пересадят на государственное такси. Таким образом власти намерены оптимизировать работу правительственного гаража в целях экономии бюджета.

Иосиф Пригожин: «От этого лучше они работать не будут. Это первое, и второе — можно им вообще предложить передвигаться на общественном транспорте, например, ездить на автобусе. Но мне кажется это неправильным решением, главное, чтобы эффективность была для жителей края», — поделился он своим мнением с НСН.