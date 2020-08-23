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В Минске проходит митинг на площади Независимости. Участников предупреждают о нарушении законодательства 

Аргументы Недели и ещё 37 23 августа 2020
В Минске проходит митинг на площади Независимости. Участников предупреждают о нарушении законодательства
Фото: Аргументы Недели
В Минске сегодня в два часа дня начался митинг оппозиции на площади Независимости. Участников несанкционированной акции предупреждают о нарушении законодательства Белоруссии.
Участники митинга рассказали корреспонденту российской радиостанции «Говорит Москва», находящему в Минске, что планируют мирную демонстрацию. По словам корреспондента, большинство людей организованно стоят у храма. Люди скандируют: «Лукашенко — в автозак!». Замечены перебои с работой интернета. На улице Свердлова стоят милицейские автобусы, в которых сидят люди в форме.
На площади Независимости установлены громкоговорители. Звучат объявления о нарушении законодательства и призывы к участникам акции разойтись.
Движение на проспекте не перекрыли. Как сообщалось ранее, метро в центре закрыто. Активисты приходят пешком, приезжают на рейсовых автобусах и такси.
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Другое , Радиостанция "Говорит Москва"
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