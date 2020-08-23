В Минске проходит митинг на площади Независимости. Участников предупреждают о нарушении законодательства 

В Минске сегодня в два часа дня начался митинг оппозиции на площади Независимости. Участников несанкционированной акции предупреждают о нарушении законодательства Белоруссии.

Участники митинга рассказали корреспонденту российской радиостанции «Говорит Москва», находящему в Минске, что планируют мирную демонстрацию. По словам корреспондента, большинство людей организованно стоят у храма. Люди скандируют: «Лукашенко — в автозак!». Замечены перебои с работой интернета. На улице Свердлова стоят милицейские автобусы, в которых сидят люди в форме.

На площади Независимости установлены громкоговорители. Звучат объявления о нарушении законодательства и призывы к участникам акции разойтись.

Движение на проспекте не перекрыли. Как сообщалось ранее, метро в центре закрыто. Активисты приходят пешком, приезжают на рейсовых автобусах и такси.