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Восстановлена картина стрельбы в Нижегородской области 

Lenta.ru и ещё 30 11 часов назад
Восстановлена картина стрельбы в Нижегородской области
Фото: Lenta.ru
18-летний уроженец Нижнего Новгорода Данил Монахов, расстрелявший людей на остановке в селе Большеорловское, перед этим поссорился с бабушкой. Картину произошедшего восстановил Telegram-канал «112».
Поругавшись с родственницей, молодой человек схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте, бабушка стрелка госпитализирована.
После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где убил еще одного человека и ранил троих. Монахов также обстрелял рейсовый автобус, однако пассажиры и водитель не пострадали.
Стрелку удалось скрыться. На его поиски отправили сотрудников Росгвардии, СОБР и ОМОН.
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Другое , Росгвардия
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