Восстановлена картина стрельбы в Нижегородской области 

18-летний уроженец Нижнего Новгорода Данил Монахов, расстрелявший людей на остановке в селе Большеорловское, перед этим поссорился с бабушкой. Картину произошедшего восстановил Telegram-канал «112».

Поругавшись с родственницей, молодой человек схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — Монахов открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте, бабушка стрелка госпитализирована.

После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где убил еще одного человека и ранил троих. Монахов также обстрелял рейсовый автобус, однако пассажиры и водитель не пострадали.