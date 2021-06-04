Мошенники на АЗС: На Сахалине придумали "серую" схему с ценой на бензин

В Южно-Сахалинске одна из АЗС города начала указывать на информационной стойке цену за 710 миллилитров топлива, а не за 1 литр. Благодаря такому ходу у автовладельцев создается ощущение, что цена на бензин на этой АЗС ниже, чем у конкурентов, пишет издание Sakhalin.info.
Так, на большой стойке у заправки для 95-го бензина указана цена 47 рублей 90 копеек, но в действительности покупатели платят 67 рублей 46 копеек. Цена за литр указывается только мелким шрифтом на листке бумаке, расположенном у кассы. Таким образом, реальную стоимость топлива автомобилисты узнают уже после того, как залили горючее в бак.
При этом сам руководитель заправки Евгений Змачинский не увидел в таком подходе попытки обмануть клиентов.
«Везде информация размещена о том, что и сколько стоит, но люди не хотят этого замечать. Операторы уже устали объяснять. Да, есть люди, которые хотят обманываться — они обманываются», — заявил он изданию.
По его словам, указанная цена не за литр топлива, а за 710 миллилитров — это "реклама".
Как пишет издание "АвтоВзгляд", подобным "трюком" владельцы АЗС не смогут пользоваться с 1 июля 2021 года. С этой даты вступит в силу закон, позволяющий Росстандарту не предупреждать заранее владельцев заправок, а проводить контрольные мероприятия способом контрольной закупки.