Мошенники на АЗС: На Сахалине придумали "серую" схему с ценой на бензин

Так, на большой стойке у заправки для 95-го бензина указана цена 47 рублей 90 копеек, но в действительности покупатели платят 67 рублей 46 копеек. Цена за литр указывается только мелким шрифтом на листке бумаке, расположенном у кассы. Таким образом, реальную стоимость топлива автомобилисты узнают уже после того, как залили горючее в бак.