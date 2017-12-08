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ПДД 2018 — раздел №5 — Обязанности пассажиров
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ПДД 2018 — раздел №5 — Обязанности пассажиров 

Рамблер 8 декабря 2017
Фото: Рамблер
5.1. Пассажиры обязаны:
— при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле — быть в застегнутом мотошлеме;
— посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства.
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
5.2. Пассажирам запрещается:
— отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения;
— при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов;
— открывать двери транспортного средства во время его движения.
ПДД 2018 — раздел №4 — Обязанности пешеходов
ПДД 2018 — раздел №6 — Сигналы светофора и регулировщика
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