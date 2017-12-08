ПДД 2018 — раздел №7 — Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки

7.1. Аварийная сигнализация должна быть включена:

— при дорожно-транспортном происшествии;

— при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;

— при ослеплении водителя светом фар;

— при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве);

— при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», и высадке из него.

Водитель должен включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство.

7.2. При остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен:

— при дорожно-транспортном происшествии;

— при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями.

Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м — вне населенных пунктов.

7.3. При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.