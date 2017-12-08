7.1. Аварийная сигнализация должна быть включена:
— при дорожно-транспортном происшествии;
— при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
— при ослеплении водителя светом фар;
— при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве);
— при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», и высадке из него.
Водитель должен включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство.
7.2. При остановке транспортного средства и включении аварийной сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен:
— при дорожно-транспортном происшествии;
— при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями.
Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м — вне населенных пунктов.
7.3. При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.