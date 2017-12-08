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ПДД 2018 — раздел №15 — Движение через железнодорожные пути
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ПДД 2018 — раздел №15 — Движение через железнодорожные пути 

Рамблер 8 декабря 2017
Фото: Рамблер
15.1. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).
15.2. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).
15.3. Запрещается выезжать на переезд:
 — при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
 — при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);
 — при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);
 — если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;
 — если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Кроме того, запрещается:
 — объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;
 — самовольно открывать шлагбаум;
 — провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы;
 — без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.
15.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума, а при отсутствии последнего — не ближе 10 м до ближайшего рельса.
15.5. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен:
— при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда;
— оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;
— при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.
Примечание. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с факелом или фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.
ПДД 2018 — раздел №14 — Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств
ПДД 2018 — раздел №16 — Движение по автомагистралям
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