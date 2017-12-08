ПДД 2018 — раздел №16 — Движение по автомагистралям

16.1. На автомагистралях запрещается:

— движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;

— движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т далее второй полосы;

— остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4 или 7.11;

— разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

— движение задним ходом;

— учебная езда.

16.2. При вынужденной остановке на проезжей части водитель должен обозначить транспортное средство в соответствии с требованиями раздела 7 Правил и принять меры для того, чтобы вывести его на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозначающей край проезжей части).

16.3. Требования данного раздела распространяются также на дороги, обозначенные знаком 5.3.