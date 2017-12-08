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ПДД 2018 — раздел №17 — Движение в жилых зонах
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ПДД 2018 — раздел №17 — Движение в жилых зонах 

Рамблер 8 декабря 2017
Фото: Рамблер
17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.
17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.
17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
17.4. Требования данного раздела распространяются также и на дворовые территории.
ПДД 2018 — раздел №16 — Движение по автомагистралям
ПДД 2018 — раздел №18 — Приоритет маршрутных транспортных средств
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