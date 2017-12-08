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ПДД 2018 — раздел №21 — Учебная езда
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ПДД 2018 — раздел №21 — Учебная езда 

Рамблер 8 декабря 2017
Фото: Рамблер
21.1. Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых площадках или автодромах.
21.2. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать и выполнять требования Правил.
21.3. Обучающий должен иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории, а также удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории.
21.4. Обучаемому на автомобиле или моттоцикле должно быть не менее 16 лет.
21.5. Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, должно быть оборудовано в соответствии с пунктом 5 Основных положений и иметь опознавательные знаки «Учебное транспортное средство».
21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется в установленном порядке.
ПДД 2018 — раздел №20 — Буксировка механических транспортных средств
ПДД 2018 — раздел №22 — Перевозка людей
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