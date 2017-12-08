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ПДД 2018 — раздел №24 — Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов
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ПДД 2018 — раздел №24 — Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов 

Рамблер 8 декабря 2017
Фото: Рамблер
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части — в следующих случаях:
 — отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
 — габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
 — движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
 — по обочине — в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
по тротуару или пешеходной дорожке — в следующих случаях:
 — отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
 — велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один ряд.
Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.
Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80–100 м.
24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
 — управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
 — перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
 — перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
 — перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест;
 — поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
 — двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
 — пересекать дорогу по пешеходным переходам.
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств.
ПДД 2018 — раздел №23 — Перевозка грузов
ПДД 2018 — раздел №25 — Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также к прогону животных
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