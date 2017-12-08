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ПДД 2018 — раздел №25 — Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также к прогону животных
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ПДД 2018 — раздел №25 — Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также к прогону животных 

Рамблер 8 декабря 2017
Фото: Рамблер
25.1. Управлять гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.
25.2. Гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Колонны гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м.
25.3. Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей территории или со второстепенной дороги в местах с ограниченной обзорностью должен вести животное под уздцы.
25.4. Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги.
25.5. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо должно быть разделено на группы такой численности, чтобы с учетом количества погонщиков был обеспечен безопасный прогон каждой группы.
25.6. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается:
 — оставлять на дороге животных без надзора;
 — прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях);
 — вести животных по дороге с асфальто— и цементобетонным покрытием при наличии иных путей.
ПДД 2018 — раздел №24 — Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов
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