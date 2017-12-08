ПДД 2018 — раздел №25 — Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также к прогону животных

25.1. Управлять гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.

25.2. Гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.

Колонны гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м.

25.3. Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей территории или со второстепенной дороги в местах с ограниченной обзорностью должен вести животное под уздцы.

25.4. Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги.

25.5. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо должно быть разделено на группы такой численности, чтобы с учетом количества погонщиков был обеспечен безопасный прогон каждой группы.

25.6. Водителям гужевых повозок (саней), погонщикам вьючных, верховых животных и скота запрещается:

— оставлять на дороге животных без надзора;

— прогонять животных через железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости (кроме скотопрогонов на разных уровнях);

— вести животных по дороге с асфальто— и цементобетонным покрытием при наличии иных путей.