В Подмосковье резко увеличилось нарушение ПДД

В Подмосковье зафиксирован двукратный рост нарушений ПДД на майских праздниках

Комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения с 29 апреля по 3 мая засняли около 200 тыс. случаев нарушений ПДД в Московской области, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Только за пять праздничных и предпраздничных дней комплексы зафиксировали около 200 тыс. нарушений правил дорожного движения на дорогах Московской области, что вдвое превышает показатель в будние дни. С момента запуска в эксплуатацию комплексов в среднем фиксируется в сутки 25 тыс. нарушений ПДД. Резкое увеличение числа нарушений связано с наплывом дачников в выходные и безответственным отношением водителей к собственной безопасности», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, его слова приводятся в сообщении.

С конца апреля на дорогах Московской области начали работать 1,211 тыс. комплексов фиксации нарушений ПДД, из них 1,011 тыс. стационарных и 200 мобильных комплексов фото-видеофиксации.

Комплексы фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочинам, проезд перекрестков на запрещенный сигнал светофора, комплексы также распознают номерные знаки, в том числе и поврежденные. При этом стационарные комплексы не распознаются радаром.

Комплексы работают на всей дорожной сети Московской области. Наибольшее число комплексов функционирует на трассах М-9, М-10, М-1, М-2, М-5, М-4, А-104, на Пятницком, Старосимферопольском, Каширском, Носовихинском, Можайском, Егорьевском и Волоколамском шоссе, на дороге Москва — Жуковский, также камеры работают в городах и населенных пунктах. Мобильные комплексы меняют дислокацию в зависимости от дорожно-транспортной ситуации в регионе.