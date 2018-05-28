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Полиция голыми руками ловила автоледи
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Полиция голыми руками ловила автоледи 

Рамблер 28 мая 2018
Автолюбители не перестают удивлять стражей порядка и обычных наблюдателей непредсказуемостью. Очередной инцидент с девушкой, которая сопротивлялась полицейским, снял очевидец в Украине. Мужчина выложил в Сеть ролик из Ржищева Киевской области. На кадрах видно, как по кругу передвигается в течение нескольких минут «девятка», которой управляет автоледи. Оказалось, что полиция преследовала девушку, которая нарушила правила дорожного движения, но при заезде на дорожное кольцо, где велись ремонтные работы, полицейская машина наехала на бордюр и остановилась. Тогда автолюбительница принялась нарезать по кольцу круги, пытаясь убежать от стражей порядка. Полицейские же намеревались остановить машину-беглянку голыми руками, но в конце концов применили оружие. Один из патрульных выстрелил по колёсам автомобиля. Также полиции помог водитель грузовика, который перегородил дорогу, но это не принесло желаемого результата. В конце концов легковушку всё-таки задержали, для этого даму пришлось выволочь из-за руля и нацепить на неё наручники. Арестованную девушку отвезли в полицейский участок. Позднее выяснилось, что она употребляла амфетамин и находилась в состоянии наркотического опьянения.
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