В ПДД для велосипедистов могут внести изменения

Минтранс предложил ряд изменений в ПДД для велосипедистов

Минтранс России разработал ряд изменений в правила дорожного движения (ПДД), касающихся велосипедистов, в том числе предложил ввести термин "велосипедные зоны", в которых велосипедисты смогут двигаться по всей ширине улицы и получат преимущество перед автомобилями. Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Для развития общественных и пешеходных пространств без снижения уровня безопасности дорожного движения необходимо обеспечить приоритет велосипедистов на "спокойных" улицах, для чего предлагается ввести понятие "Велосипедная зона", в которой максимальная скорость движения установлена не более 20 км/ч, пешеходы могут переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте, велосипеды имеют преимущество перед механическими транспортными средствами и могут двигаться по всей ширине проезжей части", — отмечается в пояснительной записке к документу.

С целью обозначения подобных зон Минтранс предлагает ввести соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, ведомство предлагает запретить остановку транспортных средств на велодорожках, а также на расстоянии ближе 5 м от мест пересечения с ними проезжей части.

Минтранс также хочет разрешить велосипедистам поворачивать налево на многополосных дорогах в случае, когда поворот налево разрешен из правой полосы. Помимо этого, для велосипедистов предлагается обеспечить возможность сквозного движения в жилых зонах, где сквозной проезд транспорта запрещен. Среди других предложений Минтранса — разместить общие для пешеходов и велосипедистов светофоры в местах, где пешеходные переходы совмещены с велосипедными дорожками.

По мнению министерства, данные изменения в ПДД повысят безопасность дорожного движения для пешеходов, маршрутных транспортных средств и самих велосипедистов. Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, добавили в ведомстве.