Стоянка под куполом

Как водители и пассажиры адаптируются к новым штрафам за остановку в центре Москвы

Больше месяца в центре Москвы работают новые камеры, с помощью которых водителям выписывается штраф в размере 3 тыс. рублей за остановку в неположенном месте более чем на 10 секунд. Однако нарушители — преимущественно таксисты — скрывают номера, чтобы избежать наказания, и привлечь их к ответственности крайне сложно. Как автомобилисты приспосабливаются к новому способу контроля за соблюдением ПДД, выяснял RT.

В начале июня в Москве заработали новые камеры, которые штрафуют водителей, остановившихся в нарушение ПДД у обочины более чем на 10 секунд. Специальные видеокомплексы «Стрит Фалькон» были установлены на Новом Арбате, Цветном бульваре, Петровке, Пречистенской набережной, на Тверской, Авиамоторной, Лесной, Краснодарской, Большой Дорогомиловской улицах, на Шаболовке, Кутузовском проспекте и других. По данным Департамента транспорта Москвы, на улицах установлено 100 камер фотовидеофиксации «Стрит Фалькон». Внешне новые камеры больше похожи на фонари, чем на обычные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, поэтому они получили название «купольные».

«Они появились в самых загруженных точках города, где отмечается большой поток автомобилистов, и помогают фиксировать нарушения в круглосуточном режиме, — пояснили RT в Дептрансе. — Камера замечает нарушения правил стоянки и остановки (например, на тротуарах, пешеходных переходах и под запрещающими знаками), а также фиксирует с 15-минутным интервалом машины на платной парковке, проверяя оплату».

Камера может поворачиваться и фиксировать номерные знаки автомобиля на расстоянии 35 метров. Штраф за остановку в запрещённом месте, согласно ст. 12.19 КоАП РФ, составляет 3 тыс. рублей. Постановление можно оплатить с 50%-ной скидкой в 20-дневный период со дня получения.

Столичные власти заявляют, что в случае вынужденной остановки из-за поломки транспортного средства, а также на светофоре штрафовать автомобилистов не будут.

«Камеры имеют сложный алгоритм работы и синхронизированы со светофорами. Это позволяет устройству «понимать», нарушает автомобилист ПДД или ждёт зелёного сигнала. Если же произошла вынужденная остановка, камера зафиксирует аварийные сигналы и соответствующий знак. При проверке специалисты отбраковывают такие фотоматериалы», — говорят в Дептрансе.

Шашками по центру

Основные неудобства, связанные с появлением купольных камер, ощущают таксисты и пассажиры. Чтобы не получить большой штраф, водители вынуждены просить пассажиров идти для посадки в автомобиль на соседнюю улицу, и многие отказываются.

Так, в столичных таксопарках отмечают, что после появления новых камер резко выросло количество получаемых водителями штрафов, даже несмотря на то, что многие таксисты перестали принимать заказы в центре города.

«С появлением купольных камер наши водители стали получать примерно на 15% больше штрафов, — рассказывает RT начальник колонн «Ритм Такси» Юрий Неробеев. — Многие наши водители при этом больше не работают в центре города из-за риска получить штраф за остановку в неположенном месте. Даже 1,5 тыс. рублей — при оплате штрафа с учётом скидки — это, по сути, дневной заработок водителя, которым рисковать готовы немногие. При этом корпоративных клиентов всё равно приходится забирать в зоне действия купольных камер. Мы вынуждены объяснять им ситуацию, просить запрыгивать в машину за несколько секунд. К сожалению, всё равно не всегда получается избежать фиксации нарушения».

© RT

Некоторые москвичи, которые вынуждены пользоваться услугами такси, с недовольством восприняли такие нововведения.

«Мне 74 года, я инвалид, — пишет в соцсетях Галина Долгова. — Мне не вылезти из такси за 10 секунд. Я заказываю такси и прошу остановиться поближе, так как мне трудно ходить. Как же быть? Предлагают заехать на парковку, оплатить её и от парковки дойти до цели. Путь до лечебного учреждения увеличивается в 3 раза. Как мне и таким же калекам быть?»

Как стояли — так и стоят

При этом злостных нарушителей, несмотря на появление новых камер, визуально меньше пока не стало.

За час, проведённый на Петровке вечером буднего дня, корреспондент RT стал свидетелем по меньшей мере десятка таких нарушений ПДД. Большая часть нарушителей — те же таксисты. Одни подъезжают к зоне действия новых камер уже с закрытыми номерами, другие пытаются остановиться там, где камера их не видит. При этом многие из таких таксистов-нарушителей стоят в ожидании клиентов достаточно долго — по полчаса-часу.

Аналогично поступают и некоторые обычные водители — закрывают номера подручными средствами или вовсе снимают их на время остановки.

Отметим, что ПДД не запрещают закрывать или вовсе снимать номерные знаки, если транспортное средство не находится в движении, поэтому за сам факт стоянки с нечитаемыми номерами или без них автовладельцам ничего не грозит.

«Многие, кто стоял в неположенных местах — около вокзалов и кафе, — продолжили нарушать и с появлением камер «Стрит Фалькон», — рассказал RT координатор «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов. — Оштрафовать таких нарушителей почти невозможно. Они закрывают номерные знаки заранее, за пару десятков метров до зоны с камерой. То есть они нарушают ПДД, только когда едут эти 20 метров. Парковочные инспекторы не станут убирать бумажки с номеров, когда там сидит водитель, — он просто может отъехать, и гоняться за ним никто не будет. Но тут стоит отметить, что они не просто так стоят, — значит, в этих местах есть спрос. Что делать водителям, если парковочных мест стало в разы меньше и поставить машину без нарушения некуда?»

RT

Столичные власти отмечают, что новые камеры появились после многочисленных жалоб водителей и пешеходов.

«Мы получаем большое количество обращений, где говорится, что на этих участках часто нарушают правила дорожного движения нелегальные таксисты, — уверяют в Дептрансе. — Кроме того, некоторые горожане нагло бросают там свои машины, мешая другим автомобилистам проезжать эти участки. В местах, где они установлены, схема дорожного движения не менялась и знакома большинству автомобилистов, а все адреса были согласованы с УГИБДД по Москве. Без согласия ведомства ни одна камера в городе не устанавливается».

По словам представителей транспортного комплекса столицы, автомобилистов проинформировали об установке новых камер, а адреса, где они появились, передаются во все навигационные системы города. Тем не менее многие водители о таких камерах до сих пор не знают и штраф за остановку на несколько секунд становится для них неожиданностью.

«Я о таких камерах не слышала вообще ничего, — удивляется в беседе с корреспондентом RT автовладелица, которая высадила пассажиров прямо под камерой на Петровке — возле ЦУМа. — А как же мне быть, если свободных парковочных мест нет, а остановка везде в округе запрещена?»

Сколько штрафов получили автомобилисты за месяц работы новых комплексов и оказало ли их появление положительное влияние на трафик, в Дептрансе уточнить не смогли, пояснив, что такими данными не располагают. Вопрос о том, как власти намерены бороться с нарушителями, скрывающими номера, в ведомстве не прокомментировали.

«Повлияла ли установка этих камер на трафик, сейчас оценивать тяжело — идёт чемпионат мира по футболу, и загруженность дорог зависит от перекрытий улиц, — комментирует RT ситуацию руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский. — К тому же эти камеры применены очень точечно».

По словам собеседника, польза от появления таких комплексов неоднозначна. «С одной стороны, раньше это казалось фантастикой — штрафовать за остановку на несколько секунд или за невключённый поворотник, — говорит эксперт. — С другой, в городе очень много запрещающих знаков, и те же таксисты вынуждены останавливаться в таких местах для посадки или высадки пассажиров, чтобы не остаться без заказов. Тут возникает вопрос: „А нужен ли такой тотальный контроль, даже за мелкими нарушениями?“ Ведь это может вызвать нервозность у водителей и не очень хорошо скажется на безопасности движения. Не получим ли мы обратный эффект?»