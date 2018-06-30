1 июля вступят в действие очередные коррективы в ПДД

Изменения затронут порядок организованной перевозки детей и появление новых дорожных знаков.

Что касается перевозки детей автобусами, будет сразу несколько нововведений. Прежде всего, они касаются технических требований, предъявляемых к транспортным средствам.

Так, автобус, на котором планируется везти детскую группу, должен быть не старше десяти лет. На нем в обязательном порядке устанавливаются тахограф, а также одна из систем спутниковой навигации «ГЛОНАСС».

Кроме этого, транспорт оснащается проблесковыми маячками. Они могут иметь как желтый, так и оранжевый цвет.

Свои требования предъявляются и к водителям, задействованным на перевозке детей. Они должны иметь категорию «D», открытую не менее чем за год до начала осуществления регулярных рейсов.

Поправками в правила дорожного движения вводятся новые дорожные знаки в зависимости от экологического статуса той или иной территории. Запрет въезда на нее может сопровождаться табличкой о ведении видеонаблюдения.