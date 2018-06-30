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1 июля вступят в действие очередные коррективы в ПДД
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1 июля вступят в действие очередные коррективы в ПДД 

Car.ru 30 июня 2018
Фото: Car.ru
Изменения затронут порядок организованной перевозки детей и появление новых дорожных знаков.
Что касается перевозки детей автобусами, будет сразу несколько нововведений. Прежде всего, они касаются технических требований, предъявляемых к транспортным средствам.
Так, автобус, на котором планируется везти детскую группу, должен быть не старше десяти лет. На нем в обязательном порядке устанавливаются тахограф, а также одна из систем спутниковой навигации «ГЛОНАСС».
Кроме этого, транспорт оснащается проблесковыми маячками. Они могут иметь как желтый, так и оранжевый цвет.
Свои требования предъявляются и к водителям, задействованным на перевозке детей. Они должны иметь категорию «D», открытую не менее чем за год до начала осуществления регулярных рейсов.
Поправками в правила дорожного движения вводятся новые дорожные знаки в зависимости от экологического статуса той или иной территории. Запрет въезда на нее может сопровождаться табличкой о ведении видеонаблюдения.
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