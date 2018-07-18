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Росгвардии разрешили нарушать ПДД
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Росгвардии разрешили нарушать ПДД 

Авторамблер 18 июля 2018
Фото: Авторамблер
Водители автомобилей особой расцветки смогут отступать от правил дорожного движения при выполнении служебных задач.
Первую партию машин в расцветке Росгвардии закупят уже в сентябре. Их можно будет опознать по основному серому цвету с рубиново-красными полосами, надписи "Росгвардия" и гербу ведомства.
В разговоре с журналистами начальник военно-автомобильной инспекции ведомства Сергей Коняев заявил, что "водителям данных транспортных средств разрешается отступать от требований правил дорожного движения", но только во время выполнения неотложных задач. " Для утверждения порядка нанесения информационных надписей и цветографических схем в РФ утвержден национальный стандарт. В связи с выходом постановления правительства ГОСТ в данное время проходит свою переработку. Планируется, что он выйдет в сентябре 2018 года", — цитирует представителя Росгвардии ТАСС.
В пресс-службе Росгвардии, в свою очередь, привели статистику, согласно которой экипаж вневедомственной охраны выезжает на срочные вызовы не менее 10 раз за сутки. При этом к месту нужно добраться в кратчайшие сроки. Для этого, на автомобилях включают звуковые и световые сигналы. Иногда гвардейцы вынуждены бросить машину с нарушениями правил парковки — например, на месте, предназначенном для инвалидов или в зоне действия запрещающих знаков.
Напомним, осенью 2016 года Росгвардия получила право ездить на автомобилях со спецсигналами. Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, войска национальной гвардии могут использовать 35 "мигалок" на машинах без внешнего обозначения принадлежности автомобиля.
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