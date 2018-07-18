Росгвардии разрешили нарушать ПДД

Водители автомобилей особой расцветки смогут отступать от правил дорожного движения при выполнении служебных задач.

Первую партию машин в расцветке Росгвардии закупят уже в сентябре. Их можно будет опознать по основному серому цвету с рубиново-красными полосами, надписи "Росгвардия" и гербу ведомства.

В разговоре с журналистами начальник военно-автомобильной инспекции ведомства Сергей Коняев заявил, что "водителям данных транспортных средств разрешается отступать от требований правил дорожного движения", но только во время выполнения неотложных задач. " Для утверждения порядка нанесения информационных надписей и цветографических схем в РФ утвержден национальный стандарт. В связи с выходом постановления правительства ГОСТ в данное время проходит свою переработку. Планируется, что он выйдет в сентябре 2018 года", — цитирует представителя Росгвардии ТАСС

В пресс-службе Росгвардии, в свою очередь, привели статистику, согласно которой экипаж вневедомственной охраны выезжает на срочные вызовы не менее 10 раз за сутки. При этом к месту нужно добраться в кратчайшие сроки. Для этого, на автомобилях включают звуковые и световые сигналы. Иногда гвардейцы вынуждены бросить машину с нарушениями правил парковки — например, на месте, предназначенном для инвалидов или в зоне действия запрещающих знаков.