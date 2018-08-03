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Mercedes Кобзона устроил гонки в Москве
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Mercedes больного Кобзона устроил гонки по Москве 

Рамблер 9 часов назад
Mercedes-Benz, принадлежащий певцу и депутату Госдумы Иосифу Кобзону, заметили на одной из московских трасс. Об этом сообщают «Дни.ру».
Сам Кобзон сейчас находится в больнице. На записи с видеорегистратора, опубликованной на YouTube, видно, как машина с номерами певца едет по распределительной полосе.
В марте прошлого года автомобиль Кобзона заметили на выделенной полосе на Кутузовском проспекте. Певец тогда объяснил Life, что в случае острой необходимости нарушить ПДД и поехать по разделительной полосе допускается.
«Для этого и существует разделительная полоса», — сказал он.
На прошлой неделе стало известно о госпитализации Кобзона. В соцсетях писали, что певец «вообще слег» и его возят на каталке. Однако представитель артиста заявил «СтарХиту», что 80-летний Кобзон «нездоров, но ничего из ряда вон выходящего не происходит».
Позже появилась информация, что его перевели в реанимацию отделения нейрохирургии и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.
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