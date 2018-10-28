Как водителей несправедливо штрафуют за разметку

Камеры фото— и видеофиксации неустанно контролируют маневры транспортных средств и их взаимоотношения с дорожной разметкой, иной раз наказывая не только нарушителей, но и совершенно невиновных. Народ, словно в пушкинском " Борисе Годунове ", в массе своей безмолвствует.

Стационарные камеры фиксируют массу водительских грехов — не только превышение скорости или выполнение поворота из второго ряда, но и выезд за стоп-линию и вообще нарушения требований разметки. Надо ли говорить, что, если со скоростью случаются казусы и водители получают не свои штрафы, то шансы "попасть" с разметкой еще выше?

Стоп-линия, которой не было

Наказание в случае стоп-линии на перекрестках следует именно за факт пересечения — не важно, коснулись вы белую полосу колесами, или же "нависли" на ней бампером. Но одно дело — умышленное нарушение части 2 статьи 12.12 КоАП за пересечение при запрещающем сигнале светофора или регулировщика, наказуемое штрафом в размере 800 рублей, и совсем другое — оказаться без вины виноватым. По словам Петра Шкуматова, координатора движения "Синие ведерки", случаев несправедливых штрафов в случае со стоп-линией довольно много.

Из-за того, что камера видит автомобиль под углом, частенько случаются ошибки с высокими машинами, например, внедорожниками — из-за особенностей их габаритов система иногда засчитывает заезд за стоп-линию. Подобное, кстати, случается и при фиксации транспортного средства только сзади. "Никаких доказательств вины в нарушении нет, но штраф все равно приходит", — говорит Шкуматов. Увы, с введением 50-процентной скидки на сумму штрафа, которая действует в течение двадцатидневного срока, лишь очень немногие принципиальные автомобилисты идут на оспаривание штрафа. Большинству же проще оплатить и забыть, чем доказывать свою непричастность к верблюдам.

А бывает, что автомобилист вынужденно пересекает стоп-линию. Типичная ситуация — водитель, стоящий первым у стоп-линии, освобождает путь машине скорой помощи, которая двигается по всем правилам, с проблесковыми маячками и включенным спецсигналом, но получает постановление на 800 рублей.

Авторамблер

Тот самый случай, когда автомобилист при любом раскладе окажется нарушителем.

Вынужденный маневр

Помните крайне паскудную историю с водителем белого Ford Explorer , который сознательно не пропускал машину скорой помощи в столичном Лефортовском тоннеле? Пламенные дискуссии в соцсетях на данную тему выявили некоторые процент водителей, согласных с автохамом и не желающих пропускать транспорт с включенным спецсигналами и сиреной, поскольку боятся штрафа за пересечение сплошной линии.

Наказание за непропуск спецтранспорта регламентирует пункт 2 статьи 12.17 КоАП РФ, и оно может оказаться довольно суровым. Напомним, что непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом — влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Ситуации, когда подвинувшийся водитель вынужденно пересекает сплошную и получает за это письмо счастья, отнюдь не редки. Другое дело, что скорую помощь следует пропустить не из-за страха быть оштрафованным, а просто по-человечески, несмотря на риск попасть в объектив камеры. Ведь речь может идти о спасении жизни.

Без вины виноватые

Наказания без вины не бывает, говаривал товарищ Глеб Жеглов . Впрочем, на дороге не все и не всегда столь однозначно — случаются и другие вынужденно-неумышленные нарушения. Примеры, как говорится, на виду. Скажем, пассажир просит таксиста высадить его именно здесь, сейчас и безотлагательно, нарушив сплошную линию. Конечно, водитель без проблем проедет еще полкилометра до разрыва в полосе и остановится там, но клиент настаивает. Или другой случай, который знаком каждому: переулок с двумя полосами движения и автомобиль, припаркованный на "аварийке" по принципу "кому надо, тот объедет". Сложность в том, что без выезда на встречную полосу это препятствие не миновать. Автоэксперт и юрист Сергей Смирнов напоминает, что за объезд сломавшегося автомобиля по встречной полосе полагается штраф от 1000 до 1500 рублей, а если неправильно припаркованного, то 5000 рублей. "Выпишут на пять тысяч, так как камера не различает два разных нарушения. Оспорить можно лишь разный состав, доказав, к примеру, что машина, которую объезжал, была сломана", — говорит он.

Тысячи жертв массового "глюка"

Бывают истории похлеще, когда из-за некорректной настройки камеры фиксации нарушений "крайними" оказываются тысячи ни в чем неповинных автомобилистов. Громкий случай произошел в прошлом году в столице — камера "Стрелка-СТ" на Нижегородской улице в районе дома 94 к1 с середины сентября фиксировала не соблюдение скоростного режима, а движение по "выделенке", которой в том месте нет.

Авторамблер

По некоторым данным, камера успела оштрафовать порядка десяти тысяч водителей за несуществующее нарушение. Некоторые из них решили добиться справедливости в суде и смогли обжаловать штраф.